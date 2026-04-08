Ποινή φυλάκισης εφτά χρόνων επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 26χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής ναρκωτικών και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Για την ίδια υπόθεση το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2½ χρόνων με αναστολή, σε 22χρονη.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024 στη Λεμεσό, με θύμα 39χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι από ρίψη πυροβολισμού. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, μετά από έρευνα στην οικία του 26χρονου, όπου διέμενε και η 22χρονη, είχαν εντοπιστεί μεταξύ άλλων, ποσότητες κάνναβης, μεικτού βάρους δύο κιλών και 435 γραμμαρίων, ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 940 γραμμαρίων και κοκαΐνης μεικτού βάρους 105 γραμμαρίων.