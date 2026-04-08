Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων προειδοποιούν το κοινό για πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται μαζικά και παρουσιάζεται ψευδώς ως μήνυμα των ίδιων των Υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη, αναφέρουν ότι το κακόβουλο μήνυμα ενημερώνει παραπλανητικά τους παραλήπτες για έγκριση καταβολής επιδόματος και ζητεί στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για δήθεν διαχειριστικό τέλος ύψους 10 ευρώ.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τονίζουν ότι ουδέποτε ζητούν από πολίτες να καταβάλουν οποιοδήποτε τέλος για έγκριση αίτησης, ενώ σημειώνουν ότι κάθε επίσημη επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μόνο από διευθύνσεις που καταλήγουν σε '[email protected]».

Καλούν, τέλος, όσους λάβουν τέτοιο μήνυμα να μην ανοίγουν τον σχετικό σύνδεσμο και να το διαγράφουν άμεσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ