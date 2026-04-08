Στα πλαίσια των Πασχαλινών εορτών, οι βιτρίνες των καταστημάτων της Πάφου ντύθηκαν εορταστικά, με στόχο να προσελκύσουν το κοινό και να ενισχύσουν την εμπορική κίνηση. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες του αναβαθμισμένου εμπορικού κέντρου της Πάφου, παρατηρούν ότι η επισκεψιμότητα παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εορταστική ατμόσφαιρα.

Ο Κυριάκος Κυριάκου, καταστηματάρχης με εμπειρία άνω των τριάντα ετών και ενεργό μέλος διαφόρων επιτροπών του εμπορικού κέντρου, τόνισε ότι «η αγορά έχει παγώσει».

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι «οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανησυχία στους πολίτες, οι οποίοι ακριβοπληρώνουν για τη διακίνηση αγαθών αλλά και για τα ψώνια στις υπεραγορές». Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι κρατήσεις είναι πολύ μειωμένες και οι προοπτικές για το άμεσο μέλλον χαρακτηρίζονται από χαμηλές προσδοκίες, με αποτέλεσμα οι καταστηματάρχες να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι φέτος το Πάσχα είναι σχετικά νωρίς και ο καιρός δεν έχει ευνοήσει ακόμα τα είδη ένδυσης και υπόδησης, κάτι που επηρεάζει περαιτέρω την κίνηση των πελατών.

Η Άντρη Κουπεπίδου, η οποία διαθέτει κατάστημα με είδη δώρων επί της οδού Χρυσάνθου στην Πάφο, επιβεβαίωσε ότι η επισκεψιμότητα του κοινού έχει περιοριστεί, είτε λόγω του καιρού είτε εξαιτίας των τρεχουσών εξελίξεων στην περιοχή.

Ως καταστηματάρχης, η κ. Κουπεπίδου εξέφρασε την ανησυχία της για την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και την ελπίδα της ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί τον επόμενο μήνα. Αναφορά έκανε στα έξοδα συντήρησης ενός καταστήματος τα οποία είναι υψηλά, και για αυτό όλοι οι καταστηματάρχες περιμένουν μια ικανοποιητική προσέλευση πελατών, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κόστη.

Ο Περικλής Χριστοφή, ιδιοκτήτης καταστήματος με μπάρες ενέργειας, πραλίνες, παστέλι, φυστικοβούτυρο και διάφορα άλλα προϊόντα στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο, σημείωσε ότι οι πελάτες του συνήθως κάνουν παραγγελίες, ενώ δεν αναμένει αυξημένη κίνηση από τους περαστικούς.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, «κατά την περίοδο του Πάσχα η επισκεψιμότητα παραμένει περιορισμένη και μειώνεται όσο περνά ο χρόνος». Παράλληλα, ανέφερε ότι το βράδυ παρατηρείται κίνηση στην παλιά πόλη, κυρίως σε καφέ και μπαράκια, ενώ η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα συγκεντρώνεται σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα γενικότερα.

Συνολικά, παρά την εορταστική διακόσμηση και την προσπάθεια των καταστηματαρχών να προσελκύσουν πελάτες, ανέφεραν οι ίδιοι η αγορά της Πάφου φαίνεται να αντιμετωπίζει προκλήσεις, τόσο λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών παραμέτρων, όσο και λόγω καιρικών συνθηκών και εποχικότητας. Οι καταστηματάρχες παραμένουν προσεκτικοί και ελπίζουν σε βελτίωση της κατάστασης τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ