Ακυρώνεται η ακολουθία του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό, σύμφωνα με τον Δήμο Αμμοχώστου, καθώς μέχρι αυτή τη χρονική περίοδο, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε επίσημη απάντηση αναφορικά με την εξασφάλιση άδειας για τη διενέργεια της Ακολουθίας του Επιταφίου.



Αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Αμμοχώστου:





«Ανακοινώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε επίσημη απάντηση αναφορικά με την εξασφάλιση άδειας για τη διενέργεια της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό στην Αμμόχωστο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται πάνω από ένα μήνα.



Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη πλέον η πραγματοποίηση της Ακολουθίας.



Παράλληλα, τα λουλούδια που είχαν εξασφαλιστεί θα δοθούν ως δωρεά σε εκκλησία στην κοινότητα Βρυσούλλων, κατόπιν συνεννόησης με τη Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.



Με αισθήματα λύπης για τη μη πραγματοποίηση της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό, αλλά και με την πίστη και την ελπίδα που μεταφέρει το μήνυμα των Αγίων Ημερών, ευχόμαστε σε όλους τους δημότες της Αμμοχώστου Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Είθε το φως της Ανάστασης να φέρει δύναμη, παρηγοριά και την προσδοκία ότι σύντομα θα μπορέσουμε να τιμήσουμε ξανά όλοι μαζί τις παραδόσεις και την πίστη μας στον τόπο μας».







Διαβάστε επίσης: Αρχιεπισκοπή: Τα πολιτικά δικαστήρια δεν εμπλέκονται σε ζητήματα της Εκκλησίας