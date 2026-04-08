Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επικείμενη κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων το 2027, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησής του και την άμεση διόρθωση των στρεβλώσεων στο νέο σύστημα διορισμών, το οποίο βασίζεται σε εξετάσεις και πίνακες διορισίμων. Παράλληλα, χαιρέτισε τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔ επισημαίνει ότι το ισχύον σύστημα διορισμού, που θεσμοθετήθηκε το 2015, έχει αποδειχθεί «προβληματικό», με σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις, ενώ "η καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση διορθωτικών μέτρων έχει ενισχύσει τις αδικίες και την υποστελέχωση των σχολείων".

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι «το νέο σχέδιο διορισμών, βασισμένο στις εξετάσεις για την κατάρτιση των Πινάκων Διορισίμων, έχει αποδείξει στην πράξη τις σοβαρές του αδυναμίες και στρεβλώσεις. Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκαν διάφορα τρωτά σημεία (π.χ. διερεύνηση για καταγγελίες σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις ή/και κατά λειτουργών του ΥΠΑΝ), τα οποία πλήττουν το κύρος, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας».

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, το ισχύον σύστημα «αποτέλεσε μια βεβιασμένη και εσφαλμένη πολιτική απόφαση που αγνόησε τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών». Σύμφωνα με την οργάνωση, η κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων θα πλήξει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες, οι οποίοι υπηρετούν τα δημόσια σχολεία.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΔ καλεί την Εκτελεστική Εξουσία σε ουσιαστικό διάλογο με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, καθώς και τα Πολιτικά Κόμματα να συμβάλουν ουσιαστικά στο όλο εγχείρημα, αξιοποιώντας τον θεσμικό τους ρόλο και συμβάλλοντας στην άμεση και ορθή λύση του προβλήματος.

Από την άλλη, η ΠΟΕΔ σε άλλη ανακοίνωση της χαιρετίζει τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν το έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως την απαγόρευση τερματισμού της απασχόλησης των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις πλεονασμού, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπογράψει τον Νόμο, καθώς και την αναγνώριση ως προϋπηρεσίας της χρονικής περιόδου κατά την οποία εκπαιδευτικοί αδυνατούσαν να εργαστούν λόγω ασθένειας σχετιζόμενης με την εγκυμοσύνη, ενισχύοντας τον σεβασμό προς τη μητρότητα και την έμφυλη ισότητα.



Πηγή: ΚΥΠΕ