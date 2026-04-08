Η κακή ψυχολογία από την ακρίβεια, η μείωση στην άφιξη τουριστών, λόγω του γειτονικού πολέμου, αλλά και οι καιρικές συνθήκες , έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μειωμένη κίνηση της αγοράς στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Λεμεσού, τη φετινή Πασχαλινή περίοδο, με τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών, Κρίστη Δημητρίου, να εκφράζει αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της Κίνησης Καταστηματαρχών Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λεμεσού, καταγράφεται φέτος μικρή μείωση στην κίνηση της αγοράς, κατά την περίοδο του Πάσχα, ωστόσο υπογράμμισε πως αυτή είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που την επηρεάζουν άμεσα.

Συγκεκριμένα, συνέχισε, «τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα χειμερινό σκηνικό, με αρκετές ευλογημένες βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, που όμως απέτρεψαν τον κόσμο, είτε να επισκεφθεί την αγορά, είτε να προχωρήσει σε αγορές ανοιξιάτικων ή καλοκαιρινών εμπορευμάτων». «Οι θερμοκρασίες θα αλλάξουν σταδιακά άρα αυτό δεν είναι πρόβλημα και θα ξεπεραστεί», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, υπέδειξε ο κ. Δημητρίου, η αγορά έχει επηρεαστεί από «την κακή ψυχολογία που υπάρχει τόσο με την ακρίβεια όσο και με τον πόλεμο, αλλά και την άφιξη τουριστών, που δεν ήταν η αναμενόμενη σε αριθμούς αυτό το διάστημα».

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το κλίμα θα αλλάξει, μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται από την ανακοίνωση για εκεχειρία δυο εβδομάδων, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ένα ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου.

«Η αγορά μας επηρεάζεται τα μέγιστα από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι ελπίζω ότι σύντομα θα διορθωθούν και σύντομα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα», είπε ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Λεμεσού.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η πασχαλινή εκδήλωση που οργανώθηκε, την περασμένη Κυριακή, στην οδό Ανεξαρτησίας, σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού, αποτέλεσε μια μικρή οικονομική ένεση για τους καταστηματάρχες, «αν και περιμέναμε περισσότερο κόσμο, που δεν προσήλθε λόγω του βροχερού καιρού».

Τέλος, ο Κρίστης Δημητρίου διαμήνυσε ότι το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Λεμεσού είναι αισιόδοξο και σίγουρο «ότι έρχονται καλύτερες μέρες, αφού η παρούσα κατάσταση «είναι απόλυτα δικαιολογημένη και δεν μας ανησυχεί καθόλου».



Πηγή: ΚΥΠΕ