Για κίνδυνο πυρκαγιάς και τραυματισμών από συγκεκριμένα οχήματα προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 13η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ προειδοποιεί για κίνδυνο πυρκαγιάς και τραυματισμών για το επιβατικό αυτοκίνητο Ford Kuga (02.08.2019 - 28.11.2023)

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά, επίσης, το επιβατικό αυτοκίνητο Hyundai Kona (24.01.2018 - 15.07.202), τα επιβατικά φορτηγά VW ID. BUZZ, ID.3, ID.4, ID.5, ID.BUZZ CARGO (17.02.2022 - 23.08.2024), το επιβατικό αυτοκίνητο Nissan Micra (12.12.2025) και το ηλεκτρικό ποδήλατο Freefire HVH Electric Mountain Bike.

Ο κίνδυνος τραυματισμών αφορά το φορτηγό/λεωφορείο MAN/Neoplan και Man TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, eTGS, eTGX, hTGX, LIONS COACH, TOURLINER (18.8.2025 - 15.12.2025), το επιβατικό αυτοκίνητο Volvo EX30 (2025), το επιβατικό αυτοκίνητο Fiat Doblo (15.10.2025 - 24.02.2026) και Scudo (15.10.2025 - 28.02.2026), το επιβατικό αυτοκίνητο CITROEN Berlingo (15.10.2025 - 02.03.2026) και το ελαφρύ επαγγελματικό όχημα CITROEN Jumpy (15.10.2025 - 28.02.2026).

Αφορά, επίσης, τα επιβατικά αυτοκίνητα Peugeot 208 V2 (02.11.2025 - 24.02.2026), 308 V3 (19.10.2025 - 05.02.2026) και τα επιβατικά φορτηγά Peugeot Rifter και Partner, (15.10.2025 - 26.02.2026) και Expert 4 (15.10.2025 - 28.02.2026), καθώς και το επιβατικό αυτοκίνητο DS4 V2 (05.12.2025 - 27.02.2026) και DS7 Crossback (19.10.2025 - 05.02.2026).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα, να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].



Πηγή: ΚΥΠΕ