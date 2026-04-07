Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τη Δευτέρα έφεση που άσκησε ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) σε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, που επιβεβαίωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €2,1 εκ. από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις του νόμου για την προστασία του ανταγωνισμού σχετικά με την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του ΠΟΑ, που περιλάμβαναν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος (πρόστιμο €600.000)

Επίσης, πρόστιμο €600.000 επιβλήθηκε για παράβαση του ίδιου νόμου για την πρακτική σύναψης συμβάσεων στις οποίες περιλαμβανόταν ρήτρα αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού. Για την πρακτική του μέτρου Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος επιβλήθηκε πρόστιμο €100.000, ενώ για τον καθορισμό ή επιβολή υπερβολικών και αθέμιτων τιμών επιβλήθηκε πρόστιμο €800.000.

Ο ΠΟΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ΕΠΑ, το οποίο απέρριψε την προσφυγή. Στη συνέχεια υπέβαλε έφεση κατά της απόφασης, η οποία επίσης απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με την έφεση που υποβλήθηκε, ο ΠΟΑ προέβαλε έντονα το ζήτημα της προκατάληψης της Προέδρου της ΕΠΑ, στηρίζοντας το επιχείρημά τους σε σειρά δημοσιευμάτων. Το ΑΣΔ συμφωνεί με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι η επιχειρηματολογία του ΠΟΑ στηρίζεται στη δική του ερμηνεία για το τι λέχθηκε.

Σε άλλο λόγο έφεσης, ο ΠΟΑ μέμφεται τη λειτουργία της ΕΠΑ «ως εξεταστή, κατήγορου και δικαστή-κριτή» καθώς και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ίδιους, οι αποφάσεις τις ΕΠΑ υπόκεινται σε περιορισμένο έλεγχο από το Δικαστήριο. Επικαλούμενο σχετική νομολογία, το ΑΣΔ απέρριψε και αυτό τον λόγο έφεσης, σημειώνοντας ότι «ο έλεγχος του Δικαστηρίου ειδικά στα πλαίσια της εξέτασης της ύπαρξης ή μη δέουσας έρευνας, επαρκούς αιτιολογίας και απουσίας πλάνης δεν μπορεί να θεωρηθεί ‘περιορισμένος’».

Επιπλέον, ο ΠΟΑ υποστήριξε ότι η ΕΠΑ δεν έλαβε υπόψη το καθεστώς του ΠΟΑ ως εκ του νόμου οργάνωση παραγωγών και λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο επικύρωσε τη μέθοδο ερμηνείας και κρίσης της ΕΠΑ, η οποία δεν καθοδηγήθηκε από το ορθό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον ΠΟΑ.

Το ΑΣΔ υπογραμμίζει στην απόφασή του, ότι η ύπαρξη κρατικών ρυθμίσεων, όπως εφαρμόζεται στην προκειμένη, δεν εξαλείφει την υποχρέωση της ΕΠΑ να εξετάζει ενέργειες ή συμπεριφορές που είναι δυνατόν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Στην προκείμενη περίπτωση, σημειώνεται, οι πρακτικές του ΠΟΑ αποτελούν στην ουσία αυτόβουλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επίσης, η σχετική κρατική ρύθμιση, δεν φαίνεται να επιβάλλει ή να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις-ομάδες παραγωγών σε ενέργειες ενάντια του ανταγωνισμού, προσθέτει το ΑΣΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ΠΟΑ είχε τη δυνατότητα να επιτρέψει στους αγελαδοτρόφους μέλη του να διαθέτουν στην αγορά δηλαδή σε άλλους πλην του ΠΟΑ μέρος της παραγωγής τους και συγκεκριμένα μέχρι ποσοστό 15% αυτής. Αντιθέτως ο ΠΟΑ αποφάσισε τη συμπερίληψη όρων στις συμβάσεις του, βάσει των οποίων οι αγελαδοτρόφοι μέλη του θα παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος μόνο στον ΠΟΑ, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως τον ανταγωνισμό σε μία ήδη περιορισμένη εξ υπαρχής με ποσοστώσεις παραγωγής αγορά.

Ο ΠΟΑ προέβλεπε, επίσης, εξαντλητικές κυρώσεις στους αγελαδοτρόφους μέλη του που δεν εφάρμοζαν τα πιο πάνω.

Από πλευράς της, η ΕΠΑ, έλαβε υπόψη ότι η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων είναι απεριόριστη, καθώς και το γεγονός ότι οι εν λόγω συμβάσεις απαγορεύουν την μεταβίβαση ποσοστώσεων μεταξύ των παραγωγών. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε την υποχρέωση αποκλειστικής παράδοσης όλης της παραγωγής των αγελαδοτρόφων μελών μόνο στον ΠΟΑ ενώ υπήρχε εναλλακτική λύση λιγότερο περιοριστική.

Επιπλέον, η ΕΠΑ επισήμανε ότι στις συμβάσεις περιλαμβάνεται και σχετικός όρος καθορισμού τιμών, ο οποίος συμβάλλει εξίσου στον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το ΑΣΔ έκρινε ότι ορθά το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν διαπίστωσε πλάνη ή έλλειψη αιτιολογίας ή λανθασμένη ερμηνεία ή αντίληψη του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι η ΕΠΑ έλαβε υπόψη της το καθεστώς του ΠΟΑ ως ένωση παραγωγών και από την άλλη εξέτασε την υπόθεση με ορθό πλαίσιο και χωρίς να αγνοεί το νομοθετικό έρεισμα της δραστηριοποίησής του ως παραγωγών.

Όσον αφορά το θέμα της ποινής, ενάντια στην οποία ο ΠΟΑ υπέβαλε, επίσης, έφεση, η ΕΠΑ αναφέρει ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ήταν συνεχιζόμενες και αυτό θεωρήθηκε επιβαρυντικός παράγοντας, κάτι που για τον ΠΟΑ ήταν "ανεπίτρεπτο και αναιτιολόγητο".

Το ΑΣΔ έκρινε ότι υφίσταται τεκμηρίωση και επαρκής αιτιολόγηση, ώστε να παρέχεται έρεισμα επίκλησης επιβαρυντικού παράγοντα, ενώ ο ΠΟΑ δεν υποστήριξε σε κανένα στάδιο ότι έχουν τερματιστεί οι εν λόγω συμβάσεις.

Το ΑΣΔ απέρριψε την Έφεση στο σύνολό της και επιδίκασε έξοδα €4.000 υπέρ της ΕΠΑ.



Πηγή: ΚΥΠΕ