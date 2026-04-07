Τα αποτελέσματα των υποψήφιων μαθητών και μαθητριών που έλαβαν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, ανακοίνωσε, την Τρίτη, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνέχεια της εγκυκλίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Δήλωση ενδιαφέροντος για εισδοχή στα Μουσικά Σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027».

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματά τους βάσει του κωδικού υποψηφίου που τους έχει δοθεί από τα Μουσικά Σχολεία. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να ανακτήσουν τον κωδικό τους, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου στο οποίο υπέβαλαν αίτηση, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς τους.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις Μουσικών Σχολείων είναι:

Λευκωσίας: [email protected]

Λεμεσού: [email protected]

Λάρνακας: [email protected]

Αμμοχώστου: [email protected]

Πάφου: [email protected]

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται βάσει του κωδικού κάθε υποψηφίου/υποψήφιας, με την ένδειξη «Επιτυχία».

Οι επιλαχόντες/επιλαχούσες υποψήφιοι/υποψήφιες καταγράφονται με την ένδειξη «Επιλαχών», κατά σειρά κατάταξης και με σχετική αρίθμηση. Σε περίπτωση που προκύψει κενή θέση, ο/η δικαιούχος μαθητής/μαθήτρια θα ενημερωθεί από το οικείο Μουσικό Σχολείο.

Οι αποτυχόντες/αποτυχούσες υποψήφιοι/ες δύνανται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της γραπτής και της ακουστικής εξέτασής τους, τα οποία αιτιολογούν την απόφαση της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα είναι τελεσίδικα και δεν επιδέχονται υποβολή ένστασης.

Σημειώνεται ότι η μετεγγραφή των επιτυχόντων/επιτυχουσών μαθητών/μαθητριών στα κατά τόπους Μουσικά Σχολεία θα διεκπεραιωθεί μέσω του Εντύπου Συγκατάθεσης για Ηλεκτρονική Μετεγγραφή Μαθητή/Μαθήτριας στο σύστημα eΔΕΑ.

Ειδικότερα, με την υποβολή του εν λόγω Εντύπου δηλώνεται ότι ο ένας Γονέας/Κηδεμόνας έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του/της έτερου/έτερης Γονέα/Κηδεμόνα και αναλαμβάνει την ευθύνη αποστολής του δεόντως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου Εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι, με την υπογραφή του συγκεκριμένου Eντύπου, δηλώνεται ταυτόχρονα η αποδοχή της θέσης στο Μουσικό Σχολείο, καθώς και η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Φοίτησης των Μουσικών Σχολείων.

Η παραλαβή της Συγκατάθεσης Γονέων/Κηδεμόνων θα επιβεβαιώνεται με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.



Πηγή: ΚΥΠΕ