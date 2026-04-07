Προβληματισμό για την αύξηση των περιστικών βίας και παραβατικής συμπεριφοράς εξέφρασε, ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για την ετήσια έκθεση της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου για τα επίπεδα ενδοσχολικής βίας για τη σχολική χρονιά 2024-2025, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

«Έχουμε ήδη προβεί σε διαβήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχουμε εξαγγείλει ότι το επόμενο διάστημα η ΠΟΕΔ θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας ολιστικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο αυτό», επεσήμανε.

«Σε ότι αφορά σε περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα επαναλάβουμε δυστυχώς για ακόμη μια φορά ότι τα περιστατικά αυτά ολοένα και αυξάνονται», είπε. Το φαινόμενο, πρόσθεσε, «μας ανησυχεί και μας προβληματίζει ιδιαίτερα».

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι αυτό το διάστημα υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα για τα οποία χρειάζεται άμεσα το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε διάλογο για την εξεύρεση λύσεων.

«Ένα τέτοιο θέμα αποτελεί η ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων που αφορούν το Νέο Σχέδιο Διορισμών και τον πίνακα Διορισίμων», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα πρόσφατα αποτελέσματα των εξετάσεων διορισίμων «φέρνουν για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και επιβεβαιώνουν ότι, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν με την κατάργηση του καταλόγου Διοριστέων το 2027, δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί να στελεχώσουν τα σχολεία μας».

«Ξεκάθαρη, λοιπόν, θέση της ΠΟΕΔ είναι η μη κατάργηση του καταλόγου Διοριστέων και η άμεση διόρθωση των στρεβλώσεων του πίνακα Διορισίμων», συμπλήρωσε.

Συνδεδεμένη με το πιο πάνω, συνέχισε η κ. Βασιλείου, είναι και η ανάγκη διασφάλισης της εργασίας των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών.

«Ως εκ τούτου είναι προς την ορθή κατεύθυνση η νεοψηφισθείσα νομοθεσία και καλούμε την εκτελεστική εξουσία να την υιοθετήσει», ανέφερε.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία παγκοσμίως παρατηρείται και καταγράφεται έλλειψη ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, υπάρχει ανάγκη να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να είναι πλήρως κατοχυρωμένο», σημείωσε.

Ερωτηθείσα σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για τα κριτήρια αξιολόγησης που ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή, η κ. Βασιλείου είπε ότι ως ΠΟΕΔ κατέθεσαν θέσεις και απόψεις και σε μεγάλο βαθμό αυτές έγιναν αποδεκτές.

«Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε δυο σημαντικά σημεία: το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι είναι παράδοξο να ψηφίζονται κανονισμοί αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης να ψηφίζονται τέσσερις μήνες μετά», ανέφερε.

Το δεύτερο σημείο, πρόσθεσε, «αφορά στο ότι τα εν λόγω κριτήρια δεν είναι τα ιδεατά, για αυτό και πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να έχει εκείνα τα αντανακλαστικά που χρειάζονται ώστε έγκαιρα να διορθώσει στρεβλώσεις που ενδεχομένως να διαφανούν».

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, είπε, παράλληλα, ότι «επαναφέρουμε την ανάγκη εγρήγορσης του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά στη στήριξη των σχολείων μας ενόψει της εφαρμογής των κανονισμών αξιολόγησης».

«Έγκαιρα και μέσα από διάλογο, ασάφειες και κενά πρέπει να διευκρινιστούν και τα στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται για να εφαρμοστούν οι κανονισμοί», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ