Το 2024 στην Κύπρο, το 36,4% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αξιολόγησε την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, την Τρίτη, η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό ήταν 35,3% μεταξύ των γυναικών και 37,6% μεταξύ των ανδρών.

Στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών το ποσοστό ανήλθε στο 73,8%. Οι άντρες κατέγραψαν ποσοστό 73,3% και οι γυναίκες 74,2% όσων αξιολόγησαν την υγεία τους ως πολύ καλή ή καλή. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16-64 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε συνολικά στο 85,5%. Στην ομάδα ηλικίας 16-24 ετών, το 95,2% δήλωσε ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο από τα δύο τρίτα του πληθυσμού (68,5%) αξιολόγησαν την υγεία τους ως πολύ καλή ή καλή, το 23,0% ως μέτρια και το 8,5% ως κακή ή πολύ κακή.

Η αξιολόγηση της υγείας κατά ηλικιακές ομάδες δείχνει ότι η θετική αυτοαξιολόγηση μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό όσων δήλωσαν πολύ καλή ή καλή υγεία ανήλθε σε 91,3% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών, μειώθηκε σε 61,1% για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών και έφθασε το 40,0% στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω, υψηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ιρλανδία (62,0%), το Βέλγιο (57,4%) και το Λουξεμβούργο (56,8%). Αντίθετα, μόνο το 12,5% του ηλικιωμένου πληθυσμού στη Λιθουανία αξιολόγησε την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή, το 13,1% στη Λετονία και το 19,1% στην Πορτογαλία.



Πηγή: ΚΥΠΕ