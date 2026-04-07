Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Χρίστο Παπαπέτρου, να επισημαίνει σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, την ανάγκη για άμεση και πλήρη αποζημίωση, αλλά και ρεαλιστικές λύσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, την ώρα που οι σημερινές απώλειες ξεπερνούν τις 30 χιλιάδες ζώα και η επαναδραστηριοποίηση του κλάδου παραμένει αβέβαιη.

Ο κ. Παπαπέτρου είπε αρχικά πως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, και όποιος τους πει πως τους καταλαβαίνει δεν μπορεί να τους καταλάβει από τη στιγμή που δεν βρίσκεται στη θέση τους. Πρόσθεσε πως ο ίδιος μπορεί να δικαιολογήσει κάποιες αντιδράσεις που γίνονται, όμως την ίδια ώρα, επεσήμανε, στην κατάσταση που βρίσκονται είναι και 'ευκολόπιστοι κάποιων καιροσκόπων, οι οποίοι για ψηφοθηρικούς λόγους τους υπόσχονται διάφορα'.

Ο κ. Παπαπέτρου είπε πως εμείς, ως Παναγροτική Ένωση Κύπρου, συνεχίζουμε με την υπεύθυνη μας στάση, συμμετέχοντας σε δύο επιτροπές, την επιστημονική επιτροπή κάτω από τον κ. Μαλά, και την επιτροπή για τις αποζημιώσεις.

Ερωτηθείς για το πώς προχωρούν οι αποζημιώσεις, είπε πως αυτές αφορούν τρεις κατηγορίες. Πρώτη, την αποζημίωση των ζώων, για τις οποίες η ΠΕΚ ζητεί, μέσα στην Επιτροπή, όπως αυτές υπολογιστούν με βάση την αξία του ζώου στην αγορά.

Η δεύτερη κατηγορία, είπε ο κ. Παπαπέτρου, αφορά την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, η οποία για την ΠΕΚ ξεκινά από την πρώτη ημέρα της απώλειας των ζώων μέχρι την ημέρα της επαναδραστηριοποίησης της μονάδας του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, έχοντας το ίδιο εισόδημα με πριν την κρίση του αφθώδους πυρετού. Ξεκαθάρισε, σε αυτό το σημείο ο κ. Παπαπέτρου πως η απώλεια εισοδήματος δεν είναι για όλους τους κτηνοτρόφους και για όλες τις μονάδες η ίδια και για αυτό θα πρέπει οι αποζημιώσεις να βασιστούν πάνω σε αυτά τα δεδομένα.

Η τρίτη κατηγορία, είπε ο Πρόεδρος της ΠΕΚ, αφορά την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, είτε με εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό είτε με την αγορά ζώων από το εσωτερικό.

Ο κ. Παπαπέτρου είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε πως η Κυβέρνηση θα βγει μπροστά και θα πάρει πρωτοβουλίες για να εντοπίσει ζώα για να τα φέρει στην Κύπρο, κάτι που οι αγροτικές οργανώσεις είχαν χαιρετίσει.

Σημείωσε πως από μια διερεύνηση που έγινε σε χώρες που είναι απαλλαγμένες από νόσους και από τις οποίες μπορούν να γίνουν εισαγωγές ζώων, δεν υπάρχει ο αριθμός των ζώων που απαιτούνται για αντικατάσταση του πληθυσμού που χάθηκαν λόγω θανατώσεων στην Κύπρο. Όπως είπε, έχουν θανατωθεί πέραν των 30 χιλιάδων και ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από το εξωτερικό, ενώ όπως εξήγησε, πρέπει να γίνει και προπαραγγελία από το εξωτερικό για μεγάλους αριθμούς ζώων.

Παράλληλα, ο κ. Παπαπέτρου είπε πως το πρόβλημα με την εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να καθαρίσουν οι φάρμες, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει το λιγότερο τρεις μήνες.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, ο κ. Παπαπέτρου είπε πως η εισήγηση των οργανώσεων είναι όπως οι κτηνοτρόφοι που μπορούν να φέρουν ζώα μόνοι τους, πάντα μετά από έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να το πράξουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι Οργανώσεις ζητούν από την Κυβέρνηση να καλύψουν το κόστος μεταφοράς σε όσους κτηνοτρόφους αποφασίσουν να φέρουν μόνοι τους ζώα από το εξωτερικό.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαπέτρου είπε πως μέχρι στιγμής έχουν δοθεί κάποιες προκαταβολές αποζημιώσεων για τις θανατώσεις των ζώων, και πλέον αυτό που ζητούν είναι να επισπευσθούν οι διαδικασίες ώστε να υπάρξει πλήρης αποζημίωση για τα ζώα μέσα σε 90 ημέρες.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαπέτρου ζήτησε να δοθεί άλλο ένα μέρος της συνολικής αποζημίωσης και μέσα στον Απρίλιο, όπως δόθηκε μέσα στο Μάρτιο, ώστε να έχουν οι αγρότες κάποιο εισόδημα, και αυτό να αφαιρεθεί από τη τελική αποζημίωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ