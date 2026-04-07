Χθες το πρωί απέπλευσε από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Έλλη», τύπου S, με προορισμό την Κύπρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν πρόκειται να αντικαταστήσει τη φρεγάτα «Ψαρά» ή την «Κίμων», ωστόσο πληροφορίες που επικαλείται το «Βήμα» συγκλίνουν στο ότι πιθανότερο σενάριο είναι η αντικατάσταση της «Ψαρά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η «Ψαρά» όσο και η «Έλλη» διαθέτουν το προηγμένο σύστημα «Κένταυρος», το οποίο ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες σε πολλαπλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια και τη διασφάλιση των θαλάσσιων συμφερόντων.

Η συγκεκριμένη κίνηση βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τα στρατιωτικά επιτελεία, καθώς η αντικατάσταση φρεγάτας σε αποστολή εκτός ελληνικών υδάτων συνιστά στρατηγική απόφαση με επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ισχύ και ευελιξία του στόλου. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση το επόμενο διάστημα για το τελικό πλάνο και τη διάταξη των πλοίων.