Σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των κοινωνικών παροχών εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ για το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καταγράφοντας προβλήματα που επηρεάζουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο για τα έτη 2022 και 2023, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κοινωνικής παρέμβασης, ανεπαρκής έλεγχος επιλεξιμότητας και καταβολή επιδομάτων χωρίς πλήρη τεκμηρίωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, αιτήσεις παρέμειναν σε καθεστώς «προέγκρισης» για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ συνεχίστηκαν πληρωμές χωρίς επικαιροποιημένα στοιχεία για εισοδήματα, περιουσία ή οικογενειακή κατάσταση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), όπου καταγράφονται σοβαρά κενά ελέγχου, όπως μη εγγραφή δικαιούχων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μη επαρκής διερεύνηση της ικανότητας προς εργασία και καθυστερήσεις στην αξιολόγηση αναπηριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιδόματα καταβάλλονταν για χρόνια χωρίς επαλήθευση των βασικών προϋποθέσεων.

Παράλληλα, η Έκθεση αναδεικνύει αδυναμίες στη διασταύρωση στοιχείων, με ελλείψεις στην άντληση πληροφοριών από τραπεζικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες, καθώς και προβλήματα στη διασύνδεση κρατικών μητρώων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εντοπίζονται περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές δαπάνες των δικαιούχων, χωρίς να διενεργείται επαρκής έλεγχος.

Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται και σε σχέση με αναπηρικές παροχές, όπου εντοπίστηκαν εκκρεμότητες σε εκατοντάδες περιπτώσεις αξιολόγησης, καθώς και καταβολή επιδομάτων χωρίς πιστοποίηση αναπηρίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις πολλαπλών επιδομάτων για την ίδια ανάγκη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο καταχρήσεων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει την ανάγκη άμεσων μεταρρυθμίσεων, με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των ελέγχων, τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και την καλύτερη διασύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, τονίζεται ότι τα επιδόματα πρέπει να λειτουργούν ως δίχτυ κοινωνικής προστασίας και όχι ως μόνιμη εξάρτηση από το κράτος.

Η Έκθεση λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για τη λειτουργία του συστήματος πρόνοιας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ορθότερη στόχευση των κοινωνικών παροχών.



