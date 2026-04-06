Ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε δεύτερη ενδίκως αίτηση στη Δικαιοσύνη, για τον σωστό υπολογισμό των ωρών εργασίας που καθορίζουν τις ημεραργίες των αστυνομικών και κατά συνέπεια τις σχετικές αποζημιώσεις.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας, Νίκος Λοϊζίδης, αναφέρει ότι οι ημεραργίες θα έπρεπε να υπερβαίνουν τις 29,5 ετησίως, αντί για 19,5, λόγω πολλαπλασιασμού των επιπλέον ωρών εργασίας, ενώ ανάλογη διόρθωση απαιτείται και για το ωράριο 11×36, που έχει υπολογιστεί λανθασμένα σε 4,75.

Ο Πρόεδρος του κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας τόνισε ότι οι διεκδικήσεις, σε περίπτωση επιτυχίας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρηματική αποζημίωση για όλα τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, ίσως και αναδρομικά, για τις μειώσεις ημεραργιών και την ελλιπή αποζημίωση που καταγράφεται από το 1998 και φτάνει σε εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρει πως το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το προσωρινό διάταγμα παγοποίησης της προηγούμενης απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας για τις ημεραργίες, ορίζοντας ωστόσο την εκδίκαση της κύριας προσφυγής στις 21 Απριλίου 2026.

Η Συντεχνία δηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της ηθικής και νομικής αδικίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ