Συνελήφθη 41χρονος σε σχέση με απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «sτο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 2 Απριλίου στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ατόμου».

Πρόκειται «για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο τεσσάρων ημερών».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ