Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑ) χαιρετίζει την ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής της νέας ενιαίας νομοθεσίας για την αναπηρία, χαρακτηρίζοντας το νομοθέτημα ως «μια νέα αρχή αξιοπρέπειας, ισότητας και συμπερίληψης», για χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο περιθώριο.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΥΣΟΑ τονίζει ότι η νομοθεσία ενσωματώνει όλες τις υφιστάμενες παροχές, διατηρεί τα κεκτημένα και διευρύνει τα δικαιώματα σε περίπου 11.000 νέους δικαιούχους, αποδεσμεύοντας τις αναπηρικές παροχές από οποιαδήποτε οικονομικά κριτήρια και καταρρίπτοντας τον αποκλεισμό που προέκυπτε από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Η ΚΥΣΟΑ επισημαίνει ότι για πρώτη φορά οι παροχές προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας θα δίνονται απευθείας στους δικαιούχους ή στις οικογένειές τους, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, ενώ διευρύνεται η ηλικιακή κάλυψη των επιδομάτων, περιλαμβάνοντας πλέον και παιδιά κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, αναφέρει πως αναγνωρίζεται θεσμικά η άτυπη φροντίδα, δίνοντας οικονομική ενίσχυση σε γονείς που εγκατέλειψαν την εργασία τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, η νομοθεσία διασφαλίζει επίσης τη συνέχιση των παροχών για φοιτητές με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης, με συμβούλους υποστήριξης λήψης αποφάσεων, κοινωνικούς συνοδούς και προσωπικούς βοηθούς εργασίας.

Εκφράζει ευχαριστίες προς όλες τις πολιτικές ηγεσίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άτομο με αναπηρία ή γονιό που συνέβαλε με εισηγήσεις και απόψεις στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Καταλήγει λέγοντας πως η νομοθεσία «δεν βάζει τίτλους τέλους στις διεκδικήσεις, αλλά σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής αναγνώρισης και στήριξης των ατόμων με αναπηρίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ