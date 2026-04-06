Με μειωμένο ωράριο θα λειτουργήσουν όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, τα ΚΕΠ Λευκωσίας – Έγκωμη, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Κολοσσίου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου, θα λειτουργήσουν για εξυπηρέτηση κοινού από τις 08:00 μέχρι τις 13:00.

Επισημαίνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο με την εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα ΚΕΠ στον ενιαίο παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 22309100 ή μέσω της ιστοσελίδας https://kep-kepo.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ