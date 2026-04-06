Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, τη Δευτέρα, κανονισμούς για τροποποίηση των περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να περιληφθούν σε αυτούς παραρτήματα στα οποία καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και οι ενδεικτικοί δείκτες.

Υπέρ των κανονισμών ψήφισαν 26 Βουλευτές και 11 εναντίον. Τέθηκε και μια προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ που ψηφίστηκε με 22 ψήφους υπέρ και εναντίον 13.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβρη του 2025 εγκρίθηκαν από τη Βουλή οι περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί, με τους οποίους θεσπίστηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Στους κανονισμούς δεν περιλήφθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου ούτε οι ενδεικτικοί δείκτες, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαβούλευσης του ΥΠΑΝ με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Μαρτίου, πέραν της προσθήκης των κριτηρίων, προβλέπουν και αλλαγή στην κλίμακα της βαθμολογίας για τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε αυτή να κυμαίνεται από 1 έως 10 αντί από 0 έως 10, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι ενδεικτικοί δείκτες αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις, ήτοι στη διαμορφωτική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση μόνιμων εκπαιδευτικών επί δοκιμασία, καθώς και στην τελική (αριθμητική) αξιολόγηση.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι η εκπαίδευση είναι αντιμέτωπη με σοβαρότατες προκλήσεις γιατί το σύστημα είναι εγκλωβισμένο σε μια άλλη εποχή. Υπέδειξε ότι επιβάλλεται να δίνουμε σημασία στην προσαρμοστικότητα, την εξέλιξη, τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και χρειάζονται δομημένα κριτήρια αξιολόγησης.

Η αλλαγή, ανέφερε, δεν είναι αρκετή και χρειάζονται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις και ειδικά μπροστά στην πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, μίλησε για την πιο σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που την περιμέναμε εδώ και 50 έτη, εκφράζοντας την ελπίδα να συμβάλει στην αλλαγή και να δούμε καλύτερα αποτελέσματα για την παιδεία μας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επέκρινε έντονα μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι, είπε, "δεν κατάλαβαν τι ψηφίσαμε" στην περασμένη Ολομέλεια για την ασφάλεια των μαθητών και "διαδίδουν, ψευδώς," ότι τους αλλάξαμε τα ωράρια για να προσέρχονται στις επτά το πρωί να προσέχουν τα παιδιά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε πως σήμερα ακούστηκαν σωστά πράγματα "αλλά δεν έχουν σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας". Ανέφερε ότι ψηφίστηκε πρώτα το σχέδιο αξιολόγησης και μετά τα κριτήρια, κάνοντας λόγο για περίπλοκη συζήτηση "γιατί έχουμε κριτήρια μπροστά μας που δεν έχουν συζητηθεί" και δεν έχουμε σαφήνεια σε κάποιους ορισμούς , αυξάνεται η υποκειμενικότητα και αυτό οδηγεί σε δυσμενή διάκριση και αυθαιρεσία και το κόμμα του καταψηφίζει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι καλό θα ήταν να έχουμε ενώπιόν μας από την αρχή τα κριτήρια ,ωστόσο το κόμμα του τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία ευθύνης . Εξήγησε ότι το κόμμα του θέλει ενίσχυση του διαλόγου και ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης προς όφελος της ποιοτικής εκπαίδευσης και η τροπολογία προνοεί για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διάλογο για το τι υλοποιείται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, υπέδειξε ότι άλλο η εκπαίδευση και άλλο η παιδεία, που αφορά τον πολιτισμό μας και έρχεται από το σπίτι.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι όντως μια μερίδα εκπαιδευτικών τοποθετήθηκε για το τι αποφάσισε η Ολομέλεια για την ασφάλεια και η ίδια ζήτησε από την ΥΠΑΝ να ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα ωραρίων των εκπαιδευτικών.

Είπε ότι ο ΔΗΣΥ έβαλε πλάτες για τη μεταρρύθμιση αλλά δεν έδωσε λευκή επιταγή και ζήτησε οδικό χάρτη για το τι υλοποιείται "και πότε και δεν πήραμε τις διαβεβαίωσες που ζητήσαμε ως ΔΗΣΥ, ενώ ήταν δέσμευση του ΥΠΑΝ".

Η κ. Δημητρίου είπε ότι με την τροπολογία του ΔΗΣΥ δίνεται ένα μήνυμα ότι ο θεσμικός διάλογος είναι απαραίτητος και η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να μετατραπεί σε πυροτέχνημα.

Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

Tην ψήφιση των κριτηρίων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χαιρέτισε με ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Όπως αναφέρει, «η μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχίζεται με χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο πλάνο και συνεργασίες με όλους τους φορείς. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ήδη αρχίσει την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Αξιολόγηση».

Η σημερινή ψήφιση των κριτηρίων, τονίζει, αποτελεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

«Η Παιδεία αλλάζει προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του τόπου μας», καταλήγει η Υπουργός.