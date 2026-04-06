Με 28 ψήφους υπέρ και μια αποχή η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη Δευτέρα νομοσχέδιο για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης εργοδοτουμένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του δημόσιου σχολείου και του επίσημου αναλυτικού προγράμματος.

Με το νομοσχέδιο καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης αναγκών και πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στα προγράμματα, η διάρκεια και ο τερματισμός της απασχόλησής τους, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους και προνοείται ότι η αξιολόγηση των εργοδοτουμένων θα γίνεται κατά τρόπο που να εγγυάται τις γενικότερες αρχές δικαίου και κυρίως τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αναγκαίας δημοσιότητας.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση του πλαισίου και του σκοπού εφαρμογής, ώστε να περιληφθούν στις πρόνοιες αυτού και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και περιλαμβάνει προσθήκη του νέου όρου «εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στα προγράμματα» καθώς και αύξηση της χρονικής ισχύος του πίνακα που καταρτίζεται από το Υπουργείο για κάθε πρόγραμμα.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα άτομα τα οποία επέδειξαν ενδιαφέρον να απασχοληθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου από είκοσι τέσσερις σε τριάντα μήνες.

Επίσης περιλαμβάνει προσθήκη πρόνοιας η οποία προβλέπει τη μετατροπή της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, πρόνοια με βάση την οποία οι όροι απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου καθορίζονται από τον/την Υπουργό Παιδείας και μεταβατική διάταξη η οποία προβλέπει τη μετατροπή των υφιστάμενων εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε στην Ολομέλεια ότι ένας αγώνας 13 χρόνων σήμερα δικαιώνεται, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του συμμετείχε πάντοτε σε κάθε κινητοποίηση και είχε εγγράψει το θέμα πολλές φορές για άσκηση πίεσης στην εκτελεστική εξουσία.

Υπενθύμισε και τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Παιδείας και πρόσθεσε ότι πριν 15 μέρες μπροστά "στην αδιαλλαξία" της "υβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο, οι συντεχνίες προέβησαν σε κινητοποίηση μπροστά από το Προεδρικό και αμέσως μετά την πάροδο ωρών, η Κυβέρνηση έφερε το νομοσχέδιο.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι ένας μεγάλος αριθμός διασφαλίζει την εργασία του με το νομοσχέδιο και εξέφρασε την άποψη ότι τα επιπρόσθετα αιτήματα των συντεχνιών που ίσως φέρουν νομικές επιπλοκές, μπορούν να ικανοποιηθούν αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράψει τη νομοθεσία για τους αορίστου και για μη πλεονασμό, όπως την ψήφισε πρόσφατα η Βουλή.

Επίσης είπε ότι αυτά τα υποστηρικτικά προγράμματα φθίνουν γιατί επικρατεί μια στρατηγική υποβάθμιση από πλευράς Κυβέρνησης την οποία και κάλεσε να επανασχεδιάσει τα υποστηρικτικά προγράμματα και ειδικά τα ΚΙΕ.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι με το νομοσχέδιο για πρώτη φορά εισάγονται κανόνες για ισότητα, διαφάνεια και νομιμότητα στην πρόσληψη και αξιολόγηση των εργοδοτουμένων.

Ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο αυτό και αποφάσεις δικαστηρίων τερματίζεται μια μακρά προσπάθεια για πολλούς εργοδοτούμενους οι οποίοι για πολλά χρόνια υπηρετούν την παιδεία μας και δεν είναι προσωρινοί ούτε και περιστασιακοί.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει την ασφάλεια της εργασίας τους και τη διαρκή απασχόλησή τους.

Μίλησε για δικαίωση όσων με αφοσίωση υπηρετούσαν το δημόσιο σχολείο υπενθυμίζοντας ότι ο τερματισμός της αβεβαιότητας άρχισε επί το 2022 επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ όταν καταργήθηκε η αγορά υπηρεσιών και θεσμοθετήθηκαν οι συμβάσεις.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και για άλλες κατηγορίες εργοδοτουμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ