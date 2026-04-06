Στις 5 Απριλίου ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στο Τουρνουά Διεκδικητών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Cap St Georges στη δυτική ακτή της Κύπρου. Ο αστέρας της διοργάνωσης είναι ο 20χρονος Javokhir Sindarov, που κέρδισε πέντε από τις επτά παρτίδες του. Στο γυναικείο τμήμα, η 36χρονη Anna Muzychuk, που προστέθηκε στη σύνθεση μία εβδομάδα πριν την έναρξη, προηγείται στη βαθμολογία.

Έξι βαθμοί σε επτά πιθανούς μετά τον πρώτο γύρο αποτελούν την καλύτερη επίδοση στα Τουρνουά Διεκδικητών από το 2013, όταν η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) πέρασε σε νέο σύστημα με τουρνουά κανονικού γύρου οκτώ γκρανμέτρ. Ο Ian Nepomniachtchi είχε πεντέμισι βαθμούς μετά από επτά γύρους το 2021, ενώ ο Magnus Carlsen το 2013 και ο Fabiano Caruana το 2018 είχαν από πέντε.

Οι μόνοι παίκτες που ξεπέρασαν τον Javokhir Sindarov ήταν ο 11ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Robert Fischer, που νίκησε τον Mark Taimanov και τον Bent Larsen με σκορ 6–0 στους αγώνες Διεκδικητών, και ο Veselin Topalov, που σημείωσε έξιμισι βαθμούς σε επτά στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIDE 2005 στο Σαν Λουίς της Αργεντινής. Στον δεύτερο γύρο, ο Topalov έφερε ισοπαλία επτά φορές, κάτι που αποδείχθηκε υπεραρκετό για την πρώτη θέση.

Κάθε μία από τις πέντε νίκες του Sindarov είναι πειστική και απόλυτα δίκαιη. Συνολικά, η πορεία του προκαλεί δέος. Είναι σαν κάθε φορά που ο Μέσι χτυπούσε τη μπάλα να κατέληγε σε γκολ. Ο Sindarov παίζει γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Ο Javokhir πέρασε σημαντικό μέρος της παρτίδας του εναντίον του Hikaru Nakamura — ο οποίος αφιέρωσε 67 λεπτά σκεπτόμενος την 13η του κίνηση στο δωμάτιο ανάπαυσης. Χασμουρήθηκε, τεντώθηκε και προσπαθούσε να μην αποκοιμηθεί.

Την πρώτη μέρα του τουρνουά, η Anna Muzychuk μού διηγήθηκε τι θυμάται από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 1992. Η δανέζικη ομάδα, που συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή, νίκησε τη Γερμανία 2-0 στον τελικό. Η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια ράπιντ και μπλιτζ παραδέχθηκε ότι δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί για κάθε αντίπαλο τη βδομάδα πριν τη διοργάνωση. Ωστόσο, κι εκείνοι ήταν απροετοίμαστοι για τις παρτίδες τους απέναντι στην Anna. Η Muzychuk κέρδισε δύο φορές και δεν έχασε ούτε μία παρτίδα.

Ενδιαφέροντα στοιχεία

▪ Ο Sindarov δήλωσε ότι ίσως παίζει το καλύτερο τουρνουά της ζωής του. Χρησιμοποίησε τη λέξη «ίσως» γιατί είναι νέος και έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του.

▪ Μετά την ήττα του από τον Sindarov, ο κορυφαίος φαβορί του τουρνουά Nakamura αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είχε έρθει στην Κύπρο για διακοπές.

▪ Η παρτίδα του έβδομου γύρου μεταξύ της Divya Deshmukh και της Kateryna Lagno κράτησε 135 κινήσεις. Ήταν η τελευταία παρτίδα πριν το σαββατοκύριακο.

Στις 5 Απριλίου, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Viswanathan Anand συμμετείχε σε προπονητική συνεδρία με την εθνική ομάδα σκακιού της Κύπρου. Ο επτά φορές εθνικός πρωταθλητής Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, οι πρωταθλητές των δύο τελευταίων ετών Αλέξανδρος Ισαακίδης και Ραφαήλ Αντωνίου, καθώς και οι Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Σάββας Κωνσταντινίδης και Σάμιουελ Γιοχάνες Κωνσταντίνου, ενημερώθηκαν από τον Α’ Αντιπρόεδρο της FIDE για θέματα στρατηγικής, ψυχολογίας και τρόπους προσέγγισης κρίσιμων στιγμών στο παιχνίδι.

Τουρνουά Διεκδικητών Ανδρών και Γυναικών

Ξενοδοχείο Cap St Georges κοντά στην Πάφο

28 Μαρτίου έως 16 Απριλίου

● Η διοργάνωση, με χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ, πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Freedom Holding και της οικογένειας Σάινμπεργκ.

● Στη ζώνη φιλάθλων φιλοξενούνται μάστερκλας, διαλέξεις, σιμουλτανέ και συζητήσεις με αστέρες του παγκόσμιου σκακιού.

● Οι φίλοι του σκακιού έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους συμμετέχοντες μέσω συνεδριών ερωτήσεων-απαντήσεων, με πολλά αυτόγραφα και φωτογραφίες.

● Οι γκρανμέτρ Peter Svidler και Jan Gustafsson σχολιάζουν ζωντανά τις παρτίδες στο κανάλι YouTube της FIDE.