Παραπλανητική ανάρτηση που παρουσιάζεται ψευδώς ως επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας Κύπρου κυκλοφορεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το Facebook.

Η ανάρτηση κάνει λόγο για δήθεν εξάρθρωση δικτύου επενδυτικής απάτης και καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο για επόμενα βήματα.

Πρόκειται για απάτη, με στόχο την παραπλάνηση των χρηστών και την απόσπαση προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων.

Συνιστάται να αποφεύγεται η επιλογή συνδέσμων άγνωστης προέλευσης και η καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή κωδικοί πρόσβασης.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αλληλεπιδρούν με τέτοιου είδους περιεχόμενο.