Την υπογραφή των συμβολαίων για το έργο «Ανάπλαση Περιοχής Πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου, Φάση Α – Όψεις» ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, αναφέροντας ότι οι εργασίες θα αρχίσουν στις 23 Απριλίου και θα αφορούν 89 κτίρια στην εντός των τειχών πόλη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται στους 18 μήνες, ενώ το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται σε €3.442.179,53 πλέον ΦΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Λευκωσίας. Όπως σημειώνει, εκ μέρους της εργοληπτικής εταιρείας Α.Μ. Ανδρονίκου Λτδ υπέγραψε ο Διευθυντής Μιχάλης Ανδρονίκου και εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αναζωογόνησης των Περιοχών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής για αναβάθμιση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Ο Δήμος ροσθέτει ότι η Φάση Α – Όψεις αφορά βελτιωτικές εργασίες στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων, με στόχο την ανάδειξη σημαντικών κτιρίων και τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε περίπου δύο χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό εμβαδό των όψεων που θα αναβαθμιστούν ανέρχεται σε περίπου 29.500 τ.μ. Η Φάση Α καλύπτει περίπου 20.000 τ.μ. και αφορά 89 κτίρια.

Καταληκτικά, ο Δήμος σημειώνει ότι το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής Λήδρας – Ονασαγόρου, ενισχύοντας τον ιστορικό, εμπορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της εντός των τειχών πόλης.

Πηγή: ΚΥΠΕ