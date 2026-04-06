Τα καιρικά φαινόμενα τη Μεγάλη εβδομάδα περιλαμβάνουν βροχές ή καταιγίδες μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, άνοδο της θερμοκρασίας τη Μεγάλη Τετάρτη και περιορισμό των βροχών, μικρή πτώση θερμοκρασίας τη Μεγάλη Πέμπτη και επάνοδο βροχών και καταιγίδων, κυρίως αίθριο καιρό τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ επί του παρόντος δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή της Ανάστασης σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό, Μιχάλη Μούσκο.

Αναφορικά με τη σκόνη στην ατμόσφαιρα ο κ. Μούσκος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ατμόσφαιρα έχει καθαρίσει, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα να υπάρξει άλλο κύμα σκόνης.

Σε ό,τι αφορά το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή της Ανάστασης, εξήγησε ότι δεν μπορεί επί του παρόντος να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη καθώς κάποια μοντέλα καιρού δείχνουν καλό καιρό και κάποια άλλα κακοκαιρία.

Ειδικότερα τη Μεγάλη Δευτέρα, είπε πως ήδη πέφτουν τοπικές βροχές και υπάρχουν τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό με ενδεχόμενη χαλαζόπτωση σε καταιγίδα, προσθέτοντας ότι εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες που έληξε στις 1700

Τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ δεν αναμένονται φαινόμενα βροχών, αλλά κάποιες νεφώσεις κυρίως στα παράλια, συνέχισε, προσθέτοντας πως η θερμοκρασία τη Μεγάλη Δευτέρα κυμαίνεται στις μέσες τιμές για την εποχή και γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στους 20 βαθμούς στα παράλια. Διευκρίνισε ότι οι μέσες τιμές εποχής είναι ελαφρώς ψηλότερες και κυμαίνονται μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου.

Είπε επίσης πως τη Μεγάλη Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 22 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στους 20 στα παράλια. Περαιτέρω ανέφερε πως τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ίσως και κάποια καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό και αργότερα στις νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές.

Τη Μεγάλη Τετάρτη τα φαινόμενα βροχοπτώσεων περιορίζονται σε σχέση με τη Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, ανέφερε, προσθέτοντας ότι τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα κάποιες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και νοτιοανατολικά του νησιού. Ανέφερε ακόμα ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και αναμένεται στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, είπε ο κ. Μούσκος, αναμένονται αυξημένα φαινόμενα σε σχέση με τη Μεγάλη Τετάρτη. Το πρωί και το βράδυ θα υπάρχουν τοπικά φαινόμενα βροχών στα παράλια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αναπτύξεις νεφώσεων με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό, τις νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές, συμπλήρωσε.

Αφού ανέφερε πως τη Μεγάλη Παρασκευή δεν προβλέπονται φαινόμενα βροχοπτώσεων και ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θα εναλλάσσεται με συννεφιά, είπε τέλος πως μετά τη Μεγάλη Τετάρτη και μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ