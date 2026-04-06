Την ψήφιση του «περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2026», χαιρετίζει, σε ανακοίνωση του, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σημειώνει ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψήφισε σε Νόμο, το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση με τίτλο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2026». Μια εμβληματική δράση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επαναπροσδιορίζοντας ολοκληρωμένα την κοινωνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες και θέτοντας τις βάσεις για πολλές επόμενες δεκαετίες, για περαιτέρω υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», προσθέτει.

Όπως αναφέρει, με την εφαρμογή του νέου νόμου, ξεκινά άμεσα και σταδιακά μια σειρά από βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και διευρύνσεις δικαιωμάτων: Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα αναπηρίας, Διεύρυνση σε νέους δικαιούχους με αναπηρίες ανεξαρτήτως εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, Εφαρμογή νέων υπηρεσιών σε είδος για ενίσχυση της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρίες, Νέα εφόδια για ένταξη στην απασχόληση, για συμμετοχή, συμπερίληψη και ανεξάρτητη διαβίωση.

«Με το νομοσχέδιο, ρητά διαφυλάσσονται όλα τα υφιστάμενα επιδόματα καθώς και όλα τα παρεμφερή δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρίες που και σήμερα δικαιούνται με άλλες νομοθεσίες άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών», σημειώνει.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ευχαριστεί, στην ανακοίνωση του, όσους συνέβαλαν στην ετοιμασία και ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού που προσθέτει αξία στη ζωή των συμπολιτών μας με αναπηρίες αλλά και στην κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της.

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στην τέως Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου για την καθοριστική συμβολή της», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ