Οι United for Palestine Λευκωσίας καλούν σε διαμαρτυρία την Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 18:00, έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη Λευκωσία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον νόμο περί θανατικής ποινής που ενέκρινε η Κνεσέτ στις 30 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, «ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει την επιβολή θανατικής ποινής δι’ απαγχονισμού σε Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για θανατηφόρες επιθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικές πράξεις» από ισραηλινά στρατιωτικά δικαστήρια. Όπως υποστηρίζεται, το μέτρο αφορά τόσο Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ όσο και κατοίκους της κατεχόμενης Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν τον νόμο «απαρτχάιντ», υποστηρίζοντας ότι «καθιερώνει τη θανατική ποινή ως προεπιλεγμένη τιμωρία για Παλαιστίνιους, ενώ δεν εφαρμόζεται σε Ισραηλινούς Εβραίους που κατηγορούνται για παρόμοια εγκλήματα». Ειδικότερα, σημειώνεται ότι «στη Δυτική Όχθη η νομοθεσία αφορά αποκλειστικά τον παλαιστινιακό πληθυσμό και δεν ισχύει για Ισραηλινούς πολίτες ή εποίκους».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε τροποποιήσεις του ισραηλινού αστικού ποινικού κώδικα, οι οποίες –σύμφωνα με την ανακοίνωση– «προβλέπουν την επιβολή της θανατικής ποινής για πράξεις που θεωρούνται ότι στρέφονται κατά της ύπαρξης του κράτους, με αποτέλεσμα να αποκλείονται de facto Ισραηλινοί Εβραίοι δράστες».

Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι «το μέτρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, επικαλούμενη και αναφορές για κράτηση Παλαιστινίων χωρίς κατηγορία ή δίκη, καθώς και για αποσπάσεις ομολογιών υπό πίεση».

Σημειώνει ότι, «αντιδράσεις έχουν ήδη εκφραστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της ΕΕ Ανουάρ Ελ Ανούνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στον νόμο».

Οι United for Palestine καλούν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης να τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό της «συνενοχής», όπως αναφέρουν, της κυπριακής κυβέρνησης και της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Η κινητοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μπροστά από την ισραηλινή πρεσβεία, με τους διοργανωτές να καλούν το κοινό να συμμετάσχει φέρνοντας πλακάτ και μέσα για ηχητική διαμαρτυρία, με στόχο –όπως τονίζουν– «να ακουστεί η φωνή της διαμαρτυρίας».