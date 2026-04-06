Δεν υπάρχει αισχροκέρδεια στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, προσθέτοντας ότι ο καταναλωτής επωφελήθηκε ουσιαστικά από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε ότι υπήρξαν ορισμένοι πρατηριούχοι που δεν μείωσαν τις τιμές των καυσίμων, διευκρινίζοντας ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι μέλη του Συνδέσμου. Στον αντίποδα, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, εξέφρασε λύπη για τη θέση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κάνοντας λόγο για «δικαιολογία» που «δεν στέκει».

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «κατ’ αρχάς, η Υπηρεσία παρακολουθεί συστηματικά και καθημερινά τις τιμές των καυσίμων και μέχρι σήμερα που μιλούμε δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπερχρέωση από μέρους των εταιρειών», σημειώνοντας ότι οι τιμές είναι με βάση τα κόστη που έρχονται στην Κύπρο. «Όλα τα δεδομένα που έχουμε καταδεικνύουν ότι οι τιμές είναι εντός πλαισίου και δεν υπάρχει οποιαδήποτε υπερχρέωση ή αισχροκέρδεια», τόνισε.

Ο κ. Καραγιώργης χαρακτήρισε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης ως «ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές στην τρέχουσα περίοδο», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί ένα στατικό μέτρο. «Η τιμολόγηση των καυσίμων, ιδίως με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα και με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών των διυλιστηρίων, είναι μία δυναμική κατάσταση που αλλάζει όχι καθημερινά, αλλά κάθε λίγες ώρες», υπέδειξε.

«Οπότε, με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι ο καταναλωτής επωφελήθηκε ουσιαστικά από τη μείωση αυτή του φόρου κατανάλωσης και αυτό φαίνεται και στις μέσες τιμές που έχουμε καταγράψει ότι μειώθηκε για τη βενζίνη 95 (οκτανίων) από τη μία μέρα στην άλλη γύρω στα 8 (σεντ) και γύρω στα 7,6 (σεντ) στο πετρέλαιο», υπογράμμισε.

«Μπορεί (οι μειώσεις των τιμών των καυσίμων) να μην έφτασαν τα όρια των 8,33 σεντ που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, αλλά το γεγονός είναι ένα, ότι ο καταναλωτής πληρώνει σίγουρα πολύ λιγότερα απ’ ό,τι θα πλήρωνε αν δεν μειωνόταν ο φόρος κατανάλωσης από μέρους της Κυβέρνησης», επεσήμανε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «βάσει δεδομένων του ιδίου του κυρίου Δρουσιώτη, ο οποίος είναι πολύ μελετημένος, όντως υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν προέβησαν σωστά στις μειώσεις των τιμών». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων δεν είναι μέλη του Συνδέσμου, προσθέτοντας ότι πρόκειται για δύο δίκτυα ιδιωτικών πρατηρίων, στα οποία ο Σύνδεσμος δεν έχει κάποια επιρροή. Το ένα δίκτυο, όπως εξήγησε, αριθμεί γύρω στα 13-15 πρατήρια, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει γιατί το εν λόγω δίκτυο δεν προέβη στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το άλλο δίκτυο που δεν προέβη απευθείας στη μείωση των τιμών αριθμεί 20 πρατήρια, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «από τα μέλη του Συνδέσμου μας, ίσως να υπάρχουν 4-5 πρατήρια, τα οποία έχουν αργήσει να μειώσουν ή δεν έχουν μειώσει σωστά τις τιμές».

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις καθυστερήσεις ορισμένων πρατηρίων στην εφαρμογή της μείωσης των τιμών των καυσίμων, ο κ. Προκοπίου τόνισε ότι επανειλημμένα ζητήσαμε από τους αρμόδιους από το Υπουργείο Οικονομικών, όταν υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις, να λαμβάνουν χώρα σε εργάσιμη μέρα - όντως ήταν εργάσιμη μέρα το Σάββατο - στις 6 το πρωί και όχι στις 12 τα μεσάνυχτα». Κάποιες φορές, όπως εξήγησε, οι μειώσεις αυτές μπορεί να επιβληθούν σε αργίες (π.χ. Πρωτοχρονιά, Πρωταπριλιά, 1η Οκτωβρίου), σημειώνοντας ότι είναι πρακτικά αδύνατο για τους πρατηριούχους να αλλάζουν τις τιμές τα μεσάνυχτα.

«Ναι, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Εάν (τα συγκεκριμένα πρατήρια) έπρεπε να μειώσουν τις τιμές κατά 8,3 σεντ και τις μείωσαν κατά 6 σεντ για να κάνουν συμψηφισμό των οποιωνδήποτε αυξήσεων έχουν προηγηθεί και έπρεπε να βάλουν την αύξηση των 2 σεντ το Σάββατο, έπρεπε να προχωρήσουν κανονικότατα στη μείωση των τιμών κατά 8,3 σεντ», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι ενημερώθηκε για περίπτωση πρατηρίου το οποίο άλλαξε τις τιμές το Σάββατο στις 10:00, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό είναι πλήρως αδικαιολόγητο».

Αυτές οι μειώσεις, σημείωσε, «δυστυχώς απορροφήθηκαν από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Δηλαδή η πρώτη ανακοίνωση έγινε στις 26 Μαρτίου και, μέχρι και τις 4 Απριλίου που εφαρμόστηκε αυτή η επιδότηση, δυστυχώς οι αυξήσεις ήταν περισσότερες από την επιδότηση, ειδικά στο πετρέλαιο», υπογράμμισε.

«Η κατάσταση θέλει λίγο καλύτερη διαχείριση. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, δεν εξαρτάται από τους πρατηριούχους», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Σάββας Προκοπίου. «Πρέπει να πω για πολλοστή φορά ότι εμείς ακολουθούμε τις τιμές που μας στέλνουν οι εταιρείες μας», είπε, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν προβεί περίπου σε 12-15 αυξήσεις των τιμών των καυσίμων μόνο στην περίοδο των 4 εβδομάδων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος άρχισε στις 3 Μαρτίου. «Αυτό λέει πολλά», τόνισε.

«Αν κάποιες εταιρείες ακολουθούν την τακτική να μας στέλνουν τις αυξήσεις ανά διήμερο ή τριήμερο, εμείς τις εφαρμόζουμε εντός των επόμενων 48 ωρών. Είναι άτυπος κανονισμός. Δηλαδή, αναμένουμε να φύγουν τα όποια αποθέματα στην πιο χαμηλή τιμή και μετά πρέπει να βάλουμε τις αυξήσεις μας, γι’ αυτό και παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο των αυξήσεων κάθε 2-3 ημέρες», εξήγησε.

«Δεν εξαρτάται από τους πρατηριούχους και είναι άδικο να στοχοποιούνται οι πρατηριούχοι», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ανακοίνωση του Συνδέσμου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη μείωση των τιμών των καυσίμων κατά 8,33 σεντ το λίτρο που εξήγγειλε το κράτος.

Απαντώντας στη θέση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ότι η μείωση των τιμών κατά λιγότερο από 8,33 σεντ το λίτρο οφείλεται στις αυξήσεις που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι «αυτή η δικαιολογία δεν στέκει».

«Εμείς παρακολουθήσαμε τις τιμές από τις 21:30 της Παρασκευής μέχρι τις 22:00 του Σαββάτου. Μέσα σε αυτές τις 24 ώρες, μόνο δύο πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους, τις τιμές τους στις 21:30 του Σαββάτου. Άρα το ότι υπήρχαν αυξήσεις που μείωσαν το ποσό της επιδότησης δεν στέκει», επεσήμανε. Όταν τα πρατήρια άνοιξαν στις 06:00 του Σαββάτου, το ποσοστό της μείωσης ήταν 4,6 σεντ αντί 8,3 σεντ, ανέφερε, προσθέτοντας ότι στις 07:00 η μείωση ανέβηκε στα 6 σεντ και μέχρι τις 10:00 ανήλθε στο ποσό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Ο Σύνδεσμος, επεσήμανε ο Μάριος Δρουσιώτης, κατέχει ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία και για τα 317 πρατήρια που υπάρχουν στην Κύπρο ως προς αν και πότε αύξησαν ή μείωσαν τις τιμές και πόσο. «Πώς είναι δυνατόν 19 πρατήρια να μην έχουν μειώσει καθόλου τις τιμές του μέχρι τις 08:00 (του Σαββάτου);», διερωτήθηκε.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την τοποθέτηση του Σάββα Προκοπίου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είπε ότι 19 πρατήρια δεν αύξησαν καθόλου τις τιμές τους και ότι άλλα 19 πρατήρια τις αύξησαν από 2 μέχρι 6,5 σεντ μόνο. «Αυτό που είπε ο κύριος Προκοπίου είναι για τα πρατήρια τα οποία μείωσαν τις τιμές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει αν τα άλλα 19 πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας που δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων ή όχι.

«Μας στενοχώρησε και μας λύπησε το γεγονός ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δικαιολόγησε το μειωμένο ποσό που έφτασε στους καταναλωτές από την επιδότηση, τη στιγμή που δεν έχει στοιχεία», είπε ο κ. Δρουσιώτης.

«Δεν έκατσε η Υπηρεσία να βρει πληροφορίες από τις 21:30 της Παρασκευής και να τις καταγράφει ώστε να ξέρει πώς συμπεριφέρεται το κάθε πρατήριο. Δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Γιατί δεν τα έχει; Εμείς τα πήραμε από τη δική της ιστοσελίδα. Η Υπηρεσία γιατί δεν τα πήρε και δικαιολόγησε τη μείωση στο ποσό της επιδότησης; Αυτό είναι που μας ενοχλεί», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ