Την ικανοποίησή της για την υπερψήφιση της πρότασης νόμου από την πλειοψηφία της Βουλής, που αφορά την προστασία των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και την απαγόρευση του τερματισμού των υπηρεσιών τους για λόγους πλεονασμού, εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΛΜΕΚ.

Σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της σταθερότητας στο δημόσιο σχολείο, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ίση μεταχείριση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου σε σχέση με άλλους εργαζομένους του δημόσιου τομέα, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει η οργάνωση.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, ώστε να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών.

Αναφέρει, τέλος, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο τη διασφάλιση της εργασιακής αξιοπρέπειας και της εύρυθμης λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ