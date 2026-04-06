Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση άσεμνης επίθεσης σε βάρος γυναίκας ηλικίας 42 ετών, που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην επαρχία Λεμεσού,

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 8 χθες βράδυ, ενώ η 42χρονη περπατούσε σε πεζόδρομο στην περιοχή Αμαθούντος, δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άγνωστο άντρα.

Ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών, μελαχρινός, με μούσι και σκούρα, σγουρά μαλλιά.

Οι έρευνες τις Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας τις εξετάσεις.