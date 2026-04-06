Άμεση καταβολή πλήρους χρηματικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους για ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά λόγω αφθώδους πυρετού, καθώς και κάλυψη από το κράτος του κόστους μεταφοράς ζώων αντικατάστασης από εθνικούς πόρους, ζητούν με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Οργανώσεις αναφέρουν ότι απέστειλαν σήμερα, 6 Απριλίου, επιστολή προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, με θέμα την αγορά και αντικατάσταση εκτρεφόμενων ζώων που έχουν θανατωθεί από το κράτος στο πλαίσιο υποχρεωτικής θανάτωσης λόγω εκδήλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Όπως σημειώνουν, με βάση το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, εντός 90 ημερών από τη θανάτωση των ζώων πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ολόκληρο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία τους.

Προσθέτουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου κανονισμού, η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή καλύπτει «την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των εκτροφέων», δηλαδή χρηματική αποζημίωση, και όχι αγορά και παράδοση ζώντων ζώων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Αγροτικές Οργανώσεις αναφέρουν πως, με βάση και τη θέση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα για όλα τα ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά, με ποσό αντίστοιχο της αγοραίας τους αξίας, ενώ το κράτος θα πρέπει, όπως σημειώνουν, να καλύψει από καθαρά εθνικούς πόρους το κόστος μεταφοράς ζώων από το εξωτερικό.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι εντός της ίδιας προθεσμίας των 90 ημερών θα πρέπει να καταβληθούν και οι υπόλοιπες αποζημιώσεις που αφορούν απώλεια εισοδήματος, γάλα, υλικά που καταστράφηκαν, σιτηρά, σανούς, ενσίρωμα και κόστος απολύμανσης.

Όπως αναφέρουν, έχουν ήδη περάσει 45 ημέρες από την πρώτη θανάτωση ζώων, δηλώνοντας ότι διαπιστώνεται καθυστέρηση στις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Καταληκτικά, οι Οργανώσεις ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες και να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν την επαναλειτουργία των μονάδων τους, μετά την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών απολύμανσης και ελέγχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ