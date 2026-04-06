Γίνονται δράσεις για την επίτευξη των στόχων σε κάθε πυλώνα σχετικά με το υδατικό ισοζύγιο ώστε να είμαστε σε μια ασφαλή θέση το καλοκαίρι, για να μην υπάρχουν περικοπές νερού, δήλωσε τη Δευτέρα η Ηλιάνα Τόφα, Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Η μείωση του 10% στην κράτηση της ζήτησης είναι ένας στόχος για την επίτευξη του οποίου εργάζονται όλοι, είπε η κ. Τόφα, ενώ, δρομολογείται διάθεση ακροφυσίων σε υποστατικά για τοποθέτηση σε βρύσες και ντους για εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ σχετικά με την υδατική επάρκεια για το καλοκαίρι και για τον στόχο που έχει θέσει η Κυβέρνηση για μείωση κατά 10% στην κατανάλωση νερού, η κ. Τόφα είπε ότι αυτό είναι μια στρατηγική προσέγγιση της μείωσης των απωλειών νερού στα δίκτυα και του περιορισμού της σπατάλης ή της αλόγιστης χρήσης νερού από τους καταναλωτές. Σημείωσε ότι η μείωση του 10% στην συγκράτηση της ζήτησης είναι ένας στόχος για το οποίο εργάζονται όλοι, και το ΤΑΥ και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) προς επίτευξή του.

Σύμφωνα με την κ. Τόφα, σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισφέρει και η εγκατάσταση ακροφυσίων, στα οποία έκανε και αναφορά η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε δηλώσεις, σημείωσε, ότι έρχονται το επόμενο διάστημα, και θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλα τα υποστατικά. Όπως εξήγησε, θα υπάρχει στην πόρτα κάθε υποστατικού ένας φάκελος με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα - τέσσερα κομμάτια για βρύσες και δύο για ντους - τα οποία ο κάθε πολίτης καλείται να εγκαταστήσει στο σπίτι του, και θα προσφέρουν εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού που χρησιμοποιεί το υποστατικό. Η εγκατάσταση θα συνεισφέρει σε μια εξοικονόμηση της τάξης του 30% μέχρι και 50% της κατανάλωσης νερού από τις συγκεκριμένες βρύσες, είπε η κ. Τόφα.

Άρα, συνέχισε αν ένα υποστατικό έχει στο σύνολό του αυτά τα έξι, τότε θα δει στο λογαριασμό του το επόμενο διάστημα μια εξοικονόμηση αρκετά σημαντική. Είπε ότι αυτό συνεισφέρει σε δύο τομείς, «το ένα είναι να χρησιμοποιείται λιγότερο νερό, που είναι ο στρατηγικός μας στόχος, και το δεύτερο είναι η οικονομική εξοικονόμηση για τον ίδιο τον πολίτη».

Ερωτηθείσα αν θα υπάρχουν περικοπές, η κ. Τόφα είναι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνεχώς. «Οι περικοπές είναι μια έσχατη λύση, στην οποία έχουμε δουλέψει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια για να μην φτάσουμε», είπε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει αρκετές δράσεις για ενίσχυση του ισοζυγίου, και συγκεκριμένα για αύξηση των παρεχόμενων ποσοτήτων, δηλαδή αφαλατώσεις.

Σημείωσε ότι, πολύ πρόσφατα τέθηκε τη λειτουργία μια αφαλάτωση στο λιμάνι Λεμεσού, ενώ προηγουμένως λειτούργησαν αυτές σε Κισσόνεργα και Μονή. Αναμένεται το επόμενο διάστημα, η κινητή μονάδα του Γαρύλλη, να συνεισφέρει στο σύστημα και ακολουθούν εντός του έτους, η Επισκοπή και ο Βασιλικός, πρόσθεσε. «Αυτό σημαίνει ότι ο πυλώνας της προσφοράς του νερού, ανεξάρτητα από τις βροχοπτώσεις που είχαμε και είναι ενεργητικές και ήταν καλοδεχούμενες, έχει προχωρήσει με συγκεκριμένα έργα», είπε η κ. Τόφα.

Σχετικά με το κομμάτι της ζήτησης, η κ. Τόφα είπε ότι ο βασικός στόχος είναι η μείωση του 10% και ότι, αν αυτά τα δύο ισορροπηθούν, «δηλαδή υλοποιηθούν τα έργα μας και επιτευχθεί και ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης, τότε δεν θα προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε περικοπή στους καταναλωτές». Ήδη, είπε, υλοποιούνται οι συνεχιζόμενες ενέργειες σε συνεργασία με τους ΕΟΑ.

Η κ. Τόφα σημείωσε ότι το ΤΑΥ είναι σε στενή επαφή σε τεχνικό επίπεδο με τους πέντε ΕΟΑ, ώστε να περιορίσουν στα δίκτυά τους τη ζήτηση, είτε αυτό σημαίνει αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων, είτε ρύθμιση της πίεσης μέσα στα δίκτυα της πίεσης του νερού, ώστε οι απώλειες να είναι μειωμένες. «Επομένως, είναι μια συνδυαστική προσέγγιση σε όλους τους πυλώνες που αποτελούν το υδατικό μας ισοζύγιο. Θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι σε κάθε πυλώνα, ώστε να είμαστε σε μια ασφαλή θέση το καλοκαίρι, για να μην υπάρχουν περικοπές», πρόσθεσε.

Σίγουρα, είπε, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ήταν μεγάλη ενίσχυση, «αλλά δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να έχουμε μια σοφή διαχείριση και για τα επόμενα χρόνια».

«Δεν σημαίνει επειδή σήμερα έχουμε νερό, πρέπει να το δώσουμε όλο, και να εξαρτόμαστε του χρόνου αν θα βρέξει», σημείωσε. «Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε με σύνεση, στοχευμένα, συνυπολογίζοντας όλες τις δράσεις, και τις αφαλατώσεις και τον περιορισμό της ζήτησης, αλλά σίγουρα μια επάρκεια νερού για την επόμενη τριετία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με τον ρόλο των καταναλωτών, η κ. Τόφα αναφερομένη στην κλιματική αλλαγή, είπε ότι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα «δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το νερό και τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε, έχει να κάνει και με εμάς». «Κι εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες κι εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το νερό», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ