Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στο εσωτερικό ή και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι.

Σε ισχύ προειδοποίηση από τις 13:30μμ μέχρι τις 17:00μμ.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής, σχετικά χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στο εσωτερικό ή και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σχηματιστεί τοπικά παγετός.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά, στο εσωτερικό ή και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ και αργότερα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρωί και το βράδυ αναμένονται τοπικά βροχές, στα παράλια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά στη συνέχεια μικρή πτώση, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.