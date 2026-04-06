Ουσιαστική, εις βάθος και καλά δομημένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ζητά το ΚΕΒΕ αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και τη στρατηγική σημασία του θέματος για την κυπριακή οικονομία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι το ζήτημα έχει «άμεσες επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διεθνή εικόνα της χώρας», προσθέτοντας ότι «απουσία επαρκούς διαβούλευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα ενδέχεται να οδηγήσει σε μη επιδιωκόμενες συνέπειες, επηρεάζοντας αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη, τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα».

«Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΒΕ ζητά όπως το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο τεθεί άμεσα ενώπιον των αρμόδιων φορέων και δοθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή», καταλήγει η ανακοίνωση, με το ΚΕΒΕ να εκφράζει την ετοιμότητά του για άμεση συνάντηση με την αρμόδια Επιτροπή, για αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και εισηγήσεων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ