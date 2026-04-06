Την έντονη αντίθεσή της στη νέα νομοθεσία για την αναπηρία, την οποία χαρακτηρίζει οπισθοδρόμηση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εκφράζει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών με αφορμή την ψήφισή της από τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Οργάνωση αναφέρει ότι η νέα νομοθεσία είναι «μακριά από τα αναμενόμενα» και υποστηρίζει πως δεν περιλαμβάνει αυξήσεις επιδομάτων, ενώ, όπως αναφέρει, καταστρατηγεί στρατηγικές και πολιτικές που είχαν διαμορφωθεί διαχρονικά μέσα από διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη διαφωνία με οργανώσεις που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται να στηρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές, κάνοντας λόγο για τραυματικό διχασμό στον χώρο της αναπηρίας.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών υποστηρίζει ακόμη ότι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις, όπως τις χαρακτηρίζει, αντιστρατεύονται θεμελιώδεις αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ προσθέτει ότι η προσέγγιση που υιοθετείται επαναφέρει ιατροκεντρικές αντιλήψεις και μεταφέρει μεγάλο μέρος του κόστους κάλυψης καθημερινών αναγκών στα ίδια τα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους.

Προσθέτει ότι θεωρεί αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις στη νομοθεσία για να διασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Η Οργάνωση επικρίνει επίσης τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αναφέροντας ότι δεν αντιλήφθηκαν, όπως υποστηρίζει, το «αντιδραστικό βάθος» της νέας πολιτικής για την αναπηρία, την οποία χαρακτηρίζει ως οπισθοδρόμηση σε σχέση με διαχρονικά δικαιωματικά κεκτημένα.

Καταληκτικά, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών αναφέρει ότι οι «χειραφετημένοι αναπηρικοί φορείς», όπως τους χαρακτηρίζει, και τα μέλη τους θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τους αγώνες τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέχρι την κατάκτηση αξιοπρεπούς διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ