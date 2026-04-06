Την ανάγκη υπεύθυνης στάσης όλων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, υπενθυμίζει, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, το Τμήμα Δασών, εκφράζοντας, παράλληλα, τις θερμές ευχές του προς το κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση περιστατικών παράνομης υλοτομίας δέντρων για χρήση στις παραδοσιακές «λαμπρατζιές» γι’ αυτό σημειώνεται ότι η εκκοπή οποιουδήποτε δασικού ή καλλωπιστικού δέντρου επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας του Τμήματος Δασών, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ιδιοκτησίας, δεν παραχωρούνται άδειες για εκκοπή δέντρων με σκοπό τη χρήση τους σε λαμπρατζιές και οι Τοπικές Αρχές και το κοινό καλούνται να καταγγέλλουν άμεσα περιστατικά παράνομης υλοτομίας στα κατά τόπους δασικά γραφεία ή στην Αστυνομία.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι αυξημένος.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, η κατοχή και χρήση βεγγαλικών και κροτίδων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά ποινικό αδίκημα, το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο απαγορεύεται απολύτως, με εξαίρεση την παρασκευή φαγητού στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός οργανωμένων εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς εντός κρατικών δασών ή σε απόσταση έως 2 χλμ από την οροθετική γραμμή των δασών συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, που σε περίπτωση καταδίκης προνοεί ποινή φυλάκισης 5 χρόνια ή χρηματικό πρόστιμο € 25.000 ή και τις δύο ποινές μαζί, η παράνομη εκκοπή δέντρων υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις € 5.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Καλεί, παράλληλα, το κοινό να απολαμβάνει τη φύση με σεβασμό, αποφεύγοντας την εκρίζωση ή κοπή αγριολούλουδων και θάμνων, καθώς πολλά από αυτά είναι προστατευόμενα.

Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, παρακαλεί το κοινό να ενημερώνει άμεσα τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό, τη γραμμή 1407 (Τμήμα Δασών), τη γραμμή 112 (Άμεση Δράση).

Πηγή: ΚΥΠΕ