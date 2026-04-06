Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που εκδίδει στους φοιτητές και φοιτήτριές του την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα (European Student Card – ESC), έχοντας μέχρι σήμερα εκδόσει πέραν των 7.500 ευρωπαϊκών φοιτητικών καρτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «η υλοποίηση της ESC εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας European Student Card Initiative (ESCI) και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές του Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ενισχύοντας ουσιαστικά τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος».

Σημειώνεται ότι «η πρωτοβουλία αυτή θέτει επίσης τις βάσεις για μελλοντική διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τις ευρωπαϊκές υποδομές ψηφιακής ταυτότητας και το EU Digital Identity Wallet, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια και την τεχνολογική του ετοιμότητα». Η υπηρεσία αυτή, προστίθεται, «είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρει σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν την κινητικότητα, ενισχύουν τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και βελτιώνουν την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες στο εξωτερικό».

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία του Γραφείου Κινητικότητας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων και της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέχρι σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν εκδοθεί πέραν των 7.500 Ευρωπαϊκών Φοιτητικών Καρτών, εκ των οποίων σχεδόν 6.900 είναι ενεργές. Η κάρτα διατίθεται τόσο σε φυσική μορφή όσο και ψηφιακά, με άμεση και αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης, ενώ έχει διασυνδεθεί και με την ψηφιακή εφαρμογή MyCard.

«Η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα προσφέρει στους/στις εξερχόμενους/ες φοιτητές/τριες Erasmus+ μια σύγχρονη, ενιαία και αξιόπιστη μέθοδο ταυτοποίησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής τους εμπειρίας στο εξωτερικό», επισημαίνεται.

Συγκεκριμένα, η ESC επιτρέπει ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, απλοποιημένες διαδικασίες εγγραφής και εξυπηρέτησης στο πλαίσιο του Erasmus+, πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές των ιδρυμάτων υποδοχής, καθώς και αξιοποίηση φοιτητικών προνομίων και εκπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, σημείωσε ότι η υιοθέτηση της Ψηφιακής Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Πανεπιστημίου και την ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας. «Επενδύουμε συστηματικά σε καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα των φοιτητών και των φοιτητριών και αναβαθμίζουν την εμπειρία σπουδών στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ