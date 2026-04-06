Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας διέρχονται από το καλύτερο σημείο, στο οποίο βρέθηκαν ποτέ, σαν αποτέλεσμα της μεθοδικής, απόλυτα ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας που αναπτύσσουμε σε μια σειρά από θέματα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της ανακήρυξής του ως Επίτιμου Δημότη Θεσσαλονίκης την Κυριακή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αποδέχεται την τιμητική πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης εξ ονόματος του Κυπριακού λαού και των Κυπρίων, που ζουν στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και γενικότερα της Ελλάδας, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη θετική ανταπόκριση της Ελλάδας στο κυπριακό αίτημα για την προληπτική αναβάθμιση της αμυντικής επάρκειας της Κύπρου.

Αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, για να υπερασπιστούν την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου το 1955, το 1964 και το 1974. Εξέφρασε επίσης την «ευγνωμοσύνη της κυπριακής πολιτείας αλλά και των Ελλήνων της Κύπρου προς τους Μακεδόνες, τους Έλληνες αδελφούς μας, που πότισαν με το αίμα τους τα χώματα της Μεγαλονήσου στους αγώνες για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας».

«Οι ακρίτες της Κύπρου πότισαν το δέντρο της λευτεριάς στη Μακεδονία και οι ακρίτες της Μακεδονίας έδωσαν το αίμα τους στην Κύπρο. Οι θυσίες και οι αγώνες τους θα είναι πάντα ο πιο ισχυρός δεσμός, ο ομφάλιος λώρος που θα συνδέει την Κύπρο με τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ελλάδα ολόκληρη» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Τόνισε ότι «κανένας δεν μπορεί να διαρρήξει αυτούς τους ακατάλυτους δεσμούς, που μας ενώνουν και μας επιτρέπουν να έχουμε τη βεβαιότητα ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος είναι ενωμένες με νήματα τόσο ισχυρά, ώστε να διασφαλίζουν το πολύ υποσχόμενο μέλλον μας, στο πλαίσιο μιας σχέσης αδελφικής, με ίδιες αξίες και κοινά οράματα. Μιας σχέσης που στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τον σεβασμό και τον ρεαλισμό, μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό που αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος του απανταχού Ελληνισμού».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στη θεσμική συνεργασία που αναπτύχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια με την κυβέρνηση και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, στο ανώτατο επίπεδο, και παράλληλα τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες διπλωματικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και, βεβαίως, τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με διάφορα ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, βρισκόμενη πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.

«Αυτή η δυνατότητα δεν είναι συγκυριακή, ούτε και τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολουθούμε από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης, για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών, και, φυσικά, αυτή μας η στρατηγική υπηρετεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου.», επισήμανε.

Τόνισε ότι η Ελλάδα πρόσφατα κατά τρόπο έμπρακτο και αδιάψευστο, ανταποκρίθηκε πρώτη, στο αίτημά μας για την προληπτική αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου.

"Η άμεση ανταπόκριση με την αποστολή μαχητικών αεροπλάνων και φρεγατών όχι μόνο άγγιξε όλους τους Έλληνες της Κύπρου, αλλά απάντησε και σε ένα ερώτημα και ένα ψευδοδίλλημα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από την Κύπρο. Γιατί ποτέ δεν πιστέψαμε ότι η Ελλάδα είναι μακριά από την Κύπρο" υπογράμμισε.

Αλλά την ίδια στιγμή, επισήμανε, " υπάρχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση, η βοήθεια της ελληνικής Κυβέρνησης λειτούργησε και ως προπομπός για αποστολή βοήθειας και από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που ύψωσαν ασπίδα αλληλεγγύης προς υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού μας και έδειξαν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη".

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Δημότη απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει για τη συνολική προσφορά τους στην κοινωνία και στην πατρίδα.

«Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Δημότη στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, δεν αποτελεί απλώς μια τυπική τιμητική διάκριση» επεσήμανε ο κ. Αγγελούδης. «Είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού, μια κίνηση ουσίας, σεβασμού και αναγνώρισης του πολυδιάστατου έργου σας, είναι το μήνυμα της αδιάσπαστης ενότητας του Ελληνισμού» τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε επίσης ότι η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και η Κύπρος δεν συνδέονται μόνο με κοινές αξίες, αλλά με κοινές αγωνίες, αγώνες και οράματα, υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα, με αυτή την πρωτοβουλία επαναβεβαιώνουμε τη διαρκή μας στήριξη και την αδελφική μας σχέση».

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε: «Τιμούμε σήμερα τον άνθρωπο του χρέους και της ευθύνης, που εργάζεται με αφοσίωση για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία, τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τιμούμε, παράλληλα, στο πρόσωπό σας, την ψυχή και την καρδιά ενός ηρωικού λαού που ποτέ δε συμβιβάσθηκε με τετελεσμένα, και, είναι σίγουρο, ούτε πρόκειται να συμβιβασθεί».