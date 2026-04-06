Η επιδότηση των καυσίμων κίνησης δεν μεταφέρθηκε ολόκληρη στους καταναλωτές, αλλά μέρος της απορροφήθηκε αδικαιολόγητα από τα πρατήρια λιανικής πώλησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Υπενθυμίζοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στο πλαίσιο της στήριξης των καταναλωτών λόγω των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, αποφάσισε μεταξύ άλλων μέτρων και την επιδότηση των καυσίμων κίνησης με το συνολικό ποσό των 8,33 σεντ το λίτρο από τις 4 Απριλίου 2026 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι «δυστυχώς, αυτή η στήριξη δεν μεταφέρθηκε ολόκληρη στους καταναλωτές, αλλά μέρος της απορροφήθηκε αδικαιολόγητα από τα πρατήρια λιανικής πώλησης».

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι παρακολούθησε τη διαμόρφωση των λιανικών τιμών από τις 21:30 της 3ης Απριλίου μέχρι τις 10:00 της 4ης Απριλίου, καταγράφοντας τις τιμές στα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών κάθε μισή ώρα. Σημειώνει επίσης ότι «οι τιμές των καυσίμων κίνησης σε όλα τα πρατήρια πετρελαιοειδών θα έπρεπε από τα μεσάνυχτα της 3ης Απριλίου να μειωθούν κατά 8,33 σεντ το λίτρο».

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν και αναφέρονται πιο κάτω, αφορούν το πετρέλαιο κίνησης. Τα στοιχεία λήφθηκαν από την εφαρμογή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι 19 πρατήρια μέχρι τις 08:00 δεν μείωσαν τις τιμές τους, προσθέτοντας ότι 97 πρατήρια μείωσαν τις τιμές τους λιγότερο από 0,0833 σεντ το λίτρο. Αναφέρει, ακόμη, ότι 67 πρατήρια μείωσαν τις τιμές τους περισσότερο από 0,0833 σεντ το λίτρο (μέχρι 0,0850 το λίτρο) και ότι τα περισσότερα πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας μέχρι η ώρα 09:00 δεν μείωσαν τις τιμές τους.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι 19 πρατήρια άλλης συγκεκριμένης εταιρείας μείωσαν την τιμή τους από 2 μέχρι 6,5 σεντ το λίτρο μόνο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συνολική παγκύπρια μέση μείωση για τη βενζίνη 95 ήταν 7,6 σεντ το λίτρο και ότι η συνολική παγκύπρια μέση μείωση για το πετρέλαιο κίνησης ήταν 7,4 σεντ το λίτρο.

«Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω στοιχεία, είναι φανερό ότι οι καταναλωτές δεν ωφελήθηκαν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης αλλά κάποιοι φρόντισαν να απορροφήσουν μέρος του σε βάρος των καταναλωτών», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

«Βαθιά ανησυχία και λύπη προκαλεί η δήλωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ότι όλα κίνησαν ομαλά κατά τη μεταφορά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δικαιολογώντας το μειωμένο όφελος για τους καταναλωτές σε αυξήσεις των τιμών των καυσίμων», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι «είναι πλέον καιρός η Αρμόδια Υπηρεσία για την προστασία του καταναλωτή να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την αγορά και να αποφεύγει δηλώσεις χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά στοιχεία και πληροφορίες».

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει ότι, από τα στοιχεία που κατέγραψε, «μόνο δύο πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους η ώρα 09:30 και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό συμπέρασμα».

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι κατέχει λεπτομερή στοιχεία με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων πετρελαιοειδών, όπως επίσης και την ώρα και το ποσό της διαμόρφωσης των τιμών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ