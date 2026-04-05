Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, καταγγέλλοντας ότι η επιδότηση καυσίμων που αποφάσισε η κυβέρνηση δεν μεταφέρθηκε πλήρως στους καταναλωτές, καθώς μέρος της – όπως υποστηρίζει – απορροφήθηκε από πρατήρια λιανικής πώλησης.

Ο Σύνδεσμος, έπειτα από παρακολούθηση των τιμών σε πρατήρια παγκύπρια, διαπιστώνει ότι η μείωση που έπρεπε να φτάσει τα 8,33 σεντ το λίτρο, σε πολλές περιπτώσεις ήταν χαμηλότερη, εκφράζοντας παράλληλα έντονη κριτική προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για τη στάση της.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στο πλαίσιο της στήριξης των καταναλωτών λόγω των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, αποφάσισε μεταξύ άλλων μέτρων και την επιδότηση των καυσίμων κίνησης με το συνολικό ποσό των 8.33 σεντ το λίτρο από τις 04 Απριλίου 2026 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026.

Δυστυχώς, αυτή η στήριξη δεν μεταφέρθηκε ολόκληρη στους καταναλωτές, αλλά μέρος της απορροφήθηκε αδικαιολόγητα από τα πρατήρια λιανικής πώλησης. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρακολούθησε την διαμόρφωση των λιανικών τιμών από η ώρα 21 30 της 3ης Απριλίου μέχρι η ώρα 10 00 της 4ης Απριλίου, καταγράφοντας τις τιμές στα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών κάθε μισή ώρα. Σημειώνεται ότι οι τιμές των καυσίμων κίνησης σε όλα τα πρατήρια πετρελαιοειδών, θα έπρεπε από τα μεσάνυκτα της 3ης Απριλίου να μειωθούν κατά 8,33 σεντς το λίτρο.

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν και αναφέρονται πιο κάτω, αφορούν το πετρέλαιο κίνησης. Τα στοιχεία λήφθηκαν από την εφαρμογή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις λιανικές τιμές των καυσίμων.

1. 19 πρατήρια μέχρι η ώρα 0800 ΔΕΝ μείωσαν τις τιμές τους.

2. 97 πρατήρια μείωσαν τις τιμές τους λιγότερο από 0.0833 σέντς το λίτρο.

3. 67 πρατήρια μείωσαν τις τιμές τους περισσότερο από 0.0833 σέντς το λίτρο (μέχρι 0.0850

το λίτρο).

4. Τα περισσότερα πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας μέχρι η ώρα 09 00 ΔΕΝ μείωσαν τις τιμές τους

5. 19 πρατήρια άλλης συγκεκριμένης εταιρείας, μείωσαν την τιμή τους από 2 μέχρι 6.5 σεντ το λίτρο μόνο.

6. Η συνολική παγκύπρια μέση μείωση για την βενζίνη 95 ήταν 7.6 σεντ το λίτρο

7. Η συνολική παγκύπρια μέση μείωση για το πετρέλαιο κίνησης ήταν 7.4 σεντ το λίτρο

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία, είναι φανερό ότι οι καταναλωτές ΔΕΝ ωφελήθηκαν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης αλλά κάποιοι φρόντισαν να απορροφήσουν μέρος του σε βάρος των καταναλωτών.

Βαθιά ανησυχία και λύπη προκαλεί η δήλωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ότι όλα κίνησαν ομαλά κατά τη μεταφορά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δικαιολογώντας το μειωμένο όφελος για τους καταναλωτές σε αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

Είναι πλέον καιρός η Αρμόδια Υπηρεσία για την προστασία του καταναλωτή να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την αγορά και να αποφεύγει δηλώσεις χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά στοιχεία και πληροφορίες. Από τα στοιχεία που κατέγραψε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών μόνο δυο πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους η ώρα 0930 και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό συμπέρασμα.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κατέχει λεπτομερή στοιχεία με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων πετρελαιοειδών, όπως επίσης και την ώρα και το ποσό της διαμόρφωσης των τιμών τους.