Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με πλάνα από την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια της κατασκευής της. Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης σύντομα πλάνα από άλλες μονάδες αφαλάτωσης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, όπως αυτή στον Γαρύλλη.

Όπως αναφέρεται, ο προγραμματισμός για τη μόνιμη επίλυση του υδατικού προβλήματος συνεχίζεται αδιάκοπα, με τη νέα κινητή μονάδα στο Λιμάνι Λεμεσού, δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, να έχει πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Το προηγούμενο διάστημα λειτούργησε δοκιμαστικά, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί και ποιοτικοί έλεγχοι, και πλέον παράγει νερό που ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο της χώρας.

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί την τρίτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία, μετά τις μονάδες αφαλάτωσης στη Μονή και στην Κισσόνεργα, οι οποίες ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Ιούλιο του 2025, με δυναμικότητα περίπου 15.000 και 12.000 κυβικών μέτρων ημερησίως αντίστοιχα.

Με την προσθήκη των νέων έργων, ο συνολικός αριθμός μονάδων αφαλάτωσης αυξάνεται από πέντε σε οκτώ, ενώ με τη λειτουργία της μονάδας στον Γαρύλλη, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, που αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, θα ανέλθει στις εννέα.

Παράλληλα, στον προγραμματισμό για την περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνονται επιπλέον έργα, όπως κινητές μονάδες στην Επισκοπή (15.000 κ.μ./ημέρα), στο Βασιλικό (20.000 κ.μ./ημέρα) και στον Μαζωτό (40.000 κ.μ./ημέρα), καθώς και πλωτή μονάδα στη Γερμασόγεια (20.000 κ.μ./ημέρα).

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, τα έργα της περιόδου 2025-2027 αναμένεται να προσθέσουν συνολική ημερήσια δυναμικότητα 157.000 κυβικών μέτρων. Σε συνδυασμό με τις πέντε υφιστάμενες μόνιμες μονάδες, των οποίων η δυναμικότητα ανέρχεται στα 235.000 κ.μ., η συνολική ικανότητα του συστήματος θα αυξηθεί κατά 66%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2023 οι μονάδες αφαλάτωσης κάλυπταν περίπου το 70% των αναγκών ύδρευσης που εξυπηρετούνται από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας, ποσοστό που αυξήθηκε στο 75% το 2025 και σήμερα φτάνει το 80%. Με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι στις αρχές του 2027 το ποσοστό αυτό θα προσεγγίσει το 100%, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό και τη διατήρηση αποθεμάτων στα φράγματα για σκοπούς άρδευσης.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι, πέραν των έργων υποδομής, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης, καθώς η υπερκατανάλωση παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ο συνολικός σχεδιασμός εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για ενίσχυση της προσφοράς νερού, αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης και αύξηση της ανθεκτικότητας του υδατικού συστήματος της χώρας.