Αναβίωσε και φέτος το παραδοσιακό έθιμο της αναπαράστασης της Ανάστασης του Λαζάρου στη Λέμπα, διατηρώντας ζωντανή μια από τις σημαντικότερες παραδόσεις της εκκλησιαστικής και λαϊκής κληρονομιάς του τόπου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της λειτουργίας για την Κυριακή των Βαΐων, στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Λέμπας, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας, Θουκυδίδη Χρυσοστόμου, η αναπαράσταση πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Λέμπας - Χλώρακας, τα οποία τραγουδούν το τραγούδι του Λαζάρου, αναβιώνοντας ένα από τα παλαιότερα έθιμα της εκκλησιαστικής και λαϊκής παράδοσης.

Όπως ανέφερε, στόχος της κοινοτικής αρχής είναι η διατήρηση και αναβίωση των παραδόσεων του τόπου, με το συγκεκριμένο έθιμο να τηρείται ευλαβικά για περίπου δεκατρία χρόνια, αποτελώντας πλέον θεσμό για την κοινότητα.

Σύμφωνα με το έθιμο, τα μικρά κορίτσια της κοινότητας βγαίνουν στα χωράφια και μαζεύουν λουλούδια, με τα οποία στολίζουν τα καλαθάκια τους. Στη συνέχεια γυρίζουν στους δρόμους του χωριού τραγουδώντας τα κάλαντα του Λαζάρου και εισπράττοντας ένα μικρό φιλοδώρημα, όπως γινόταν παλαιότερα. Το έθιμο αυτό συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης και τη χαρά για την Ανάσταση του Λαζάρου, προμηνύοντας παράλληλα την Ανάσταση του Χριστού.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της αναπαράστασης, το σώμα του Λαζάρου σκεπάζεται με κίτρινα λουλούδια και κλαδιά φοινικιάς που προέρχονται από τους αγρούς, ενώ ένα παιδί συμμετέχει στην αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική και κατανυκτική ατμόσφαιρα για όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε επίσης πως οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ αμέσως μετά την Ανάσταση θα προσφερθούν στους παρευρισκόμενους παραδοσιακά εδέσματα, κόκκινα αυγά και φλαούνες, και θα ακολουθήσουν παραδοσιακά παιχνίδια, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν όλοι μαζί.

Από την πλευρά του, ο ιερέας της Εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Λέμπας, πάτερ Σταύρος Λεωνίδου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη παρουσία του κοινού, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν φέτος μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου για τη διατήρηση των παραδόσεων.

Εξάλλου, στην κοινότητα Προδρομίου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση της εισόδου του Ιησού στην Ιερουσαλήμ κατά την Κυριακή των Βαΐων. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Προδρομίου. Ντόπιοι και ξένοι επισκέφτηκαν το Προδρόμι κρατώντας βάγια, προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκδήλωση σε ανάμνηση του γεγονότος, ενώ ακολούθησε πομπή προς την Εκκλησία, διατηρώντας και εκεί ζωντανά τα πασχαλινά έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου.

Παραδοσιακή εκδήλωση πραγματοποίησε και το Κ.Σ. Τρεμιθούσας με το ψήσιμο παραδοσιακών παρασχαλικών εδεσμάτων σε παραδοσιακό φούρνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ