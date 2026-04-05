Στη σύλληψη έξι προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των χθεσινών περιπολιών και ελέγχων σε όλες τις επαρχίες, για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, έγινε κατάσχεση 143 κροτίδων, επιθετικών οργάνων και άλλων αντικειμένων που εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία, η οποία προοριζόταν για το άναμμα λαμπρατζιών.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, στην επαρχία Πάφου, η Αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα, δύο 15χρονους και ένα 18χρονο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 131 κροτίδες. Οι τρεις συνελήφθησαν για κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη και για την κατοχή επιθετικού οργάνου.

Στην επαρχία Λευκωσίας, η Αστυνομία συνέλαβε δύο ανήλικους, 15 και 17 ετών, που μετέφεραν ξύλινες παλέτες και δύο πλαστικές καρέκλες, που σύμφωνα και με τους ίδιους έκλεψαν από παρακείμενη οικοδομή. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκαν και 12 κροτίδες.

Στην επαρχία Λάρνακας, μέλη της Αστυνομίας, διενήργησαν έλεγχο σε περιοχή στην Ορόκλινη όπου είχε συγκεντρωθεί αριθμός προσώπων, τα οποία άναψαν φωτιά σε ανοιχτό χώρο.

Με την άφιξη των αστυνομικών οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, με τα μέλη της Αστυνομίας να υποβάλλουν σε έλεγχο 29χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το σημείο, οδηγώντας το αυτοκίνητο του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο 29χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών, μαχαιροφορίας και κατοχής επιθετικών οργάνων, και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Μετά από έρευνα, εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 29χρονου δύο σακουλάκια με άσπρη κρυσταλλική ουσία, μια καπνοσύριγγα με ίχνη άσπρης ουσίας, ζυγαριά ακριβείας, χειροποίητο τσιγάρο με φυτική ουσία, δύο μαχαίρια, ρόπαλο, νυστέρι, ψαλίδι κοπής σιδέρου και κουκούλα.