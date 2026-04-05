Λόγω καταρρακτωδών βροχών σε περιοχές της Λεμεσού, κυρίως στον Ύψωνα, η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Νωρίτερα η Αστυνομία, ανέφερε ότι η ροή και συσσώρευση νερού παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, λόγω έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται γύρω στις 8.45 το πρωί της Κυριακής, σε περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

