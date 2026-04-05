Ροή και συσσώρευση νερού παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, λόγω έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται γύρω στις 8.45 το πρωί της Κυριακής, σε περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχής, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο είναι περιορισμένη.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

