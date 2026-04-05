Η νέα άνοδος στα καύσιμα δεν είναι απλώς μια ακόμη δυσάρεστη μεταβολή στην τιμή και χτύπημα στην τσέπη. Είναι η πιο καθαρή υπενθύμιση ότι η Κύπρος παραμένει ευάλωτη κάθε φορά που το πετρέλαιο ανεβαίνει και η διεθνής αβεβαιότητα αποτυπώνεται στην τσέπη του πολίτη. Στο φύλλο της Κυριακής, 5 Απριλίου, η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι τιμές πήραν ξανά την ανηφόρα, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, αλλά η ουσία του προβλήματος παραμένει ίδια. Η χώρα εξαρτάται από εισαγόμενα καύσιμα, η αγορά είναι ελεύθερη, οι διεθνείς τιμές περνούν γρήγορα στο πρατήριο και ο Κύπριος οδηγός έχει ελάχιστες πραγματικές εναλλακτικές.

