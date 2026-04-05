Στη σύλληψη εννέα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και επιθετικών οργάνων, παράνομη κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 1.168 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.408 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 321 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Προέκυψαν επίσης 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν 118 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 24 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 576 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 59 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.