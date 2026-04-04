Ο Emiliyan Yordanov, 16 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του στην επαρχία Λευκωσίας, από τις 04/04/2026.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο φούτερ και καφέ παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.