Το ρεκόρ για την ακριβότερη ιδιωτική κατοικία που έχει πουληθεί ποτέ στον κόσμο φαίνεται ότι έσπασε, καθώς η διάσημη έπαυλη του Βρετανού (Ιταλοκυπριακής καταγωγής) μεγιστάνα ακινήτων Nick Candy πέρασε σε νέο αγοραστή σε μια συναλλαγή που θα μείνει στην ιστορία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Bloomberg και δημοσιεύματα, η υπερπολυτελής κατοικία Providence House στο προνομιούχο προάστιο Chelsea του Λονδίνου πωλήθηκε πάνω από 270–275 εκατ. βρετανικές λίρες (περίπου 300–309 εκατ. ευρώ), καθιστώντας την, τήν ακριβότερη ιδιωτική κατοικία που έχει πουληθεί ποτέ.

Η πώληση αυτή ξεπερνά τόσο το προηγούμενο ρεκόρ για κατοικία στο Λονδίνο, μια έπαυλη κοντά στο Hyde Park που είχε πουληθεί για 210 εκατ. λίρες το 2020, όσο και την τιμή που είχε καταβληθεί για ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στη Νέα Υόρκη από τον διαχειριστή φάουντ Ken Griffin.

Το ιδιαίτερο στην υπόθεση είναι ότι η έπαυλη δεν βγήκε ποτέ επίσημα στην αγορά, αλλά προσέλκυσε πολλαπλές προσφορές μέσα από κλειστές διαδικασίες, υπογραμμίζοντας τη σπανιότητα και τη διαρκή ζήτηση για τέτοια «trophy assets» παγκοσμίως.

Τι κάνει αυτό το σπίτι τόσο ξεχωριστό

Η Providence House δεν είναι απλώς ένα μεγάλο σπίτι υψηλής αισθητικής. Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει:

Δύο στρέμματα ιδιωτικής έκτασης μέσα στα ιστορικά κτήματα του Royal Hospital Chelsea, στο κέντρο του Λονδίνου, όπου κάποτε ήταν η κατοικία του πρώτου Βρετανού πρωθυπουργού, Robert Walpole.

Λίμνη, πισίνα και υπερπολυτελή εξωτερικά τοπία, χαρακτηριστικά που θυμίζουν αγροτικό κτήμα παρά αστικό σπίτι.

Ιστορική αρχιτεκτονική Grade II, συνδυασμένη με σύγχρονες ανέσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως υπόγειες εγκαταστάσεις και ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψυχαγωγίας.

Ποιος είναι ο Nick Candy και γιατί η πώληση έχει μεγαλύτερη σημασία

Ο Nick Candy, μαζί με τον αδερφό του Christian, έχουν γίνει συνώνυμοι με τα πιο λαμπερά ακίνητα του Λονδίνου, κυρίως μέσω του εμβληματικού project One Hyde Park, όπου οι κατοικίες πωλούνται σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Η πρόσφατη πώληση αποκτά διπλό ενδιαφέρον:

Ο Candy δεν είναι μόνο επιχειρηματίας αλλά και κορυφαίο στέλεχος χρηματοδοτήσεων του ακροδεξιού κόμματος Reform UK που ηγείται ο Νίγκελ Φάρατζ, γεγονός που δίνει στο deal μεγαλύτερη δημόσια έκθεση και συζήτηση για τις σχέσεις πολιτικής και πλούτου, ειδικότερα αυτών που επενδύουν στον ακροδεξιό λαϊκισμό.

Το ότι η ιδιοκτησία δεν εμφανίστηκε ποτέ επίσημα στην αγορά, αλλά προσέλκυσε διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, δείχνει πώς λειτουργεί σήμερα η αγορά «ultra‑prime», όπου η διαφάνεια παραχωρείται στην ιδιωτικότητα και οι συναλλαγές διαπραγματεύονται μέσα από αποκλειστικά δίκτυα.

Σε έναν κόσμο όπου οι τιμές κατοικιών θεωρούνται συχνά υπερβολικές, αυτή η πώληση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι για τους πλούσιους του πλανήτη, η σπανιότητα, η τοποθεσία και η αίγλη μπορούν να υπερβούν κάθε προηγούμενο οικονομικό όριο.

Πηγή: The Guardian