Επικοινωνούν τηλεφωνικώς με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούνται ότι εκπροσωπούν την «Ευρωπαϊκή Οικονομική Αστυνομία» και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Αυτή είναι η νέα τηλεφωνική απάτη από επιτήδειους που αποσκοπούν την παράνομη απόσπαση χρημάτων, η οποία έφτασε μέσω καταγγελιών στην Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου τους πολίτες ότι ούτε η ίδια, ούτε οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ζητά τηλεφωνικώς από πολίτες προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για απάτη και συνεπώς το κοινό καλείται, σε περίπτωση που δεχθεί τέτοιου είδους τηλεφώνημα, να μην δίνει καμία πληροφορία και να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία.