Στη σύλληψη 61χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, απειλής και πρόκλησης ανησυχίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες από εργαζόμενο της εταιρείας, η οποία έχει τη διαχείριση των κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 4.45μ.μ. χθες, ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν εντός του οχήματος φωτοεπισήμανσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, για έλεγχο τροχαίας, τον προσέγγισε άγνωστος του άνδρας, ο οποίος αφού άνοιξε την πόρτα του οχήματος φωτοεπισήμανσης, φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τον παραπονούμενο. Ακολούθως ο άγνωστος φέρεται να άρπαξε τσαντάκι, που ανήκει στον παραπονούμενο και να προκάλεσε ζημιά σε αυτό.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 61χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας διερευνά την υπόθεση.